(UNWEB) Perugia. "Proseguono senza sosta i controlli straordinari della Polizia di Stato di Perugia, anche con l'ausilio della Polizia Locale, nell'area del quartiere di Perugia Fontivegge, con una funzione di deterrenza verso episodi di microcriminalità e degrado urbano, nonché di prevenzione dei reati predatori, dei furti e dello spaccio di stupefacenti, che ha visto, proprio nei giorni scorsi il susseguirsi di interventi che hanno portato anche ad importanti risultati operativi.

Il monitoraggio attraverso l'impiego delle Volanti, coadiuvate degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria – Marche, della Polizia Ferroviaria e dal Nucleo Decoro Fontivegge della Polizia Locale di Perugia prevede un assiduo controllo, anche con pattugliamenti appiedati, in diverse zone, tra cui via Campo di Marte, via Canali, via del Macello, piazza Vittorio Veneto, via Mario Angeloni e Piazza del Bacio.

Nell'ambito del servizio svolto nell'arco delle 24 ore sono state identificate 103 persone, effettuati 11 posti di controllo ed effettuato accertamenti a 84 veicoli.

Nell'occasione, durante la fascia oraria notturna il suddetto personale, nell'effettuare attività di controllo in piazza Vittorio Veneto e in via Mario Angeloni, ha proceduto ad effettuare accertamenti a carico, rispettivamente, di un uomo identificato come un cittadino straniero di origini gambiane, classe 1997, senza fissa dimora e di un cittadino straniero di origini ivoriane, classe 1998.

I due, all'atto del controllo, sono risultati intenti a bere alcolici da bottiglie in vetro.

Terminati gli accertamenti a loro carico, entrambi sono stati sanzionati amministrativamente dal personale intervenuto, in quanto responsabili della violazione dell'Ordinanza n° 850 del Sindaco del Comune di Perugia del maggio 2023, la quale vieta la detenzione di bevande alcoliche su area pubblica, per il consumo immediato, ai soggetti fruitori dell'area di Fontivegge, prevedendo una sanzione pecuniaria di € 450,00.

Ulteriori importanti controlli di Polizia Amministrativa sono stati condotti su 5 attività commerciali del quartiere, finalizzati a monitorare il rispetto delle norme previste dal T.U.L.P.S."

COsì, in una nota, la Quetura di Perugia.