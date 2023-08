(UNWEB) Il sindaco Andrea Romizi e l’Amministrazione comunale tutta si uniscono al dolore della comunità di Monteluce per la scomparsa di Don Luciano Tinarelli, mancato nella serata di ieri all’affetto dei suoi cari all’età di 97 anni.

Don Luciano è stato un’autentica istituzione per il quartiere di Monteluce avendo ricoperto l’incarico di parroco presso la chiesa di Santa Maria Assunta per oltre 50 anni. Ma Don Luciano è stato molto di più: fondatore dell’oratorio “Don Cesare Farkas”, ideatore e fondatore della Corale, guida spirituale per molti parrocchiani, ha contribuito a formare intere generazioni di giovani, cui ha sempre dispensato una parola gentile e consigli disinteressati.

Negli ultimi anni della sua vita, nonostante l’età avanzata, Don Luciano, divenuto parroco onorario di Monteluce, ha continuato a frequentare la comunità con impegno e coraggio, celebrando alcune funzioni e non mancando mai agli appuntamenti importanti in programma in chiesa, presso l’oratorio o nelle vie del quartiere.

“Sentiremo la mancanza di Don Luciano – commenta il sindaco Andrea Romizi – Ci mancheranno la sua saggezza, la simpatia, la schiettezza e quella bontà d’animo che l’ha sempre contraddistinto. E’ stato un esempio straordinario di dedizione alla fede ed alla cura delle anime: in tanti si rivolgevano a lui per ricevere un consiglio o una parola gentile e Don Luciano ha sempre saputo accogliere tutti con quella generosità che era insita nel suo animo. Monteluce e la chiesa perugina perdono un grande uomo, una persona che ha contribuito, grazie all’impegno ed alla determinazione, alla crescita del quartiere dal punto di vista sociale, aggregativo, umano, ma anche culturale. Oggi, pur nel dolore della sua perdita, ci sentiamo di dirgli grazie per tutto questo nella certezza che sarà impossibile dimenticarlo”.