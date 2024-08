(UNWEB) I Carabinieri della Stazione di Città della Pieve hanno deferito in stato di libertà una 56 enne, di origini toscane, con precedenti di polizia, ritenuta responsabile di furto aggravato.



La donna si era recata all’interno di un noto esercizio commerciale pievese e approfittando della momentanea distrazione di un’altra cliente, intenta negli acquisti, si impossessava dei suoi occhiali da sole, del valore di oltre 400euro, che la stessa aveva appoggiato sopra un espositore, celandoli all’interno della borsa prima di allontanarsi per le vie del centro abitato.

La vittima, resasi conto del furto, si è recata presso la Stazione Carabinieri locale per sporgere regolare denuncia. La visione da parte dei militari delle immagini di videosorveglianza delle telecamere presenti all’interno dell’esercizio commerciale ha permesso di individuare prima l’autrice del furto e poi identificarla.

La 56enne è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per le ipotesi di reato di furto aggravato.

Così, in una nota, Comando Provinciale Carabnieri Perugia