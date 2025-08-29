(UNWEB) Perugia. I Carabinieri della Squadra di Intervento Operativo (SIO) del 6° Battaglione Mobile di Firenze, insieme a personale della Stazione di Perugia, impegnati in un servizio di vigilanza rafforzata nella zona della stazione ferroviaria di Perugia Fontivegge, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano 41enne, residente a Città della Pieve, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



L’uomo, fermato in piazza Vittorio Veneto mentre era seduto su una panchina intento a fumare marijuana, è stato sottoposto a controllo. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire tre involucri contenenti una modica quantità di cocaina, eroina e marijuana.

La successiva perquisizione domiciliare, ove nella circostanza la compagna del 41enne, ai fini di evitare il controllo, ha offeso e oltraggiato gli operanti, ha consentito di rinvenire nella disponibilità dell’uomo 2 piante di canapa indiana dell’altezza di circa 2,5 metri, infiorescenze essiccate di marijuana per un peso complessivo di 219 g e vario materiale per la coltivazione.

In forza di così rilevanti elementi probatori, il soggetto è stato dichiarato in stato di arresto, provvedimento restrittivo che è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Perugia, il quale ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Città della Pieve.

Così, in una nota, il Comando Provinciale Carabinieri di Perugia.