(UNWEB) Assisi. Nella notte trascorsa, il personale della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di un controllo amministrativo, ha proceduto al sequestro di iniziativa (ai sensi dell'art 321 c.p.p.) di un Circolo Privato di Assisi, Frazione Santa Maria degli Angeli e alla denuncia di 40 persone per partecipazione a gioco d'azzardo.

Durante l'operazione, il personale del Commissariato di P.S. di Assisi e della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura, coadiuvati dagli operatori del Reparto Prevenzione Crimine Umbria – Marche e della Polizia Municipale di Assisi, hanno sorpreso i soggetti mentre giocavano d'azzardo a poker texano.

Oltre ai partecipanti, sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria il titolare del circolo e altre 10 persone appartenenti alla società sportiva responsabile dell'organizzazione dell'attività illegale all'interno del circolo.

Gli accertamenti hanno inoltre consentito di riscontrare gravi carenze sotto il profilo della sicurezza dei luoghi e l'assenza delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle attività.

In relazione a tale situazione, sono tutt'ora in corso approfondimenti amministrativi.

Così, in una nota, la Questura di Perugia.