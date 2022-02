Al Teatro Torti di Bevagna, venerdì 11 febbraio alle 21, l'attore Ugo Dighero e il musicista Christian Lavernier mettono in scena Platero Y Yo, dal libro di Juan Ramón Jiménez, con le musiche di Mario Castelnuovo-Tedesco.

(UNWEB) Lo spettacolo prevede una selezione di 17 capitoli/storie tratte dal testo originale, uno dei racconti di amicizia più celebri della letteratura mondiale, sullo sfondo della calda Andalusia con paesaggi agresti tra ruscelli e farfalle, cieli e tramonti.

Dighero, insieme all’amico Lavernier, riporta in tournée questo testo intramontabile in una veste dove voce e chitarra si muovono all’unisono. Voce diviene strumento, strumento diventa voce in un gioco armonico che apre a nuove letture immaginifiche del testo. Una fiaba filosofica che parla anche ai bambini, dove le grandi doti espressive di Ugo Dighero vedono il massimo campo d’azione, tra parole e musica.

Il “poemetto” del Premio Nobel per la letteratura Juan Ramón Jiménez, narra di un piccolo asinello soffice e soave, che accompagna l’autore stesso per le strade di Moguer, tra realtà e fantasia. Un legame di amicizia così forte che l’autore legge le vicende della sua vita e del mondo che lo circonda attraverso gli occhi ed i sentimenti del suo amico, trasformando il monologo in un dibattito ad una voce ma a più pensieri. Attraverso Platero, i suoi giochi, i suoi occhi limpidi si riscopre la leggerezza dell’infanzia, con quella sua libertà ingenua e genuina che si dimentica crescendo. Juan Ramón Jiménez percorre quest’amicizia e le riflessioni dell’animo, secondo il corso della natura, che come il ciclo della vita porta al distacco ed alla serena accettazione di un nuovo passaggio. Favola soave come il suo protagonista, Platero Y Yo colpì profondamente, tra gli altri, il compositore Mario Castelnuovo-Tedesco che ne musicò 28 capitoli, tra i più belli e significativi, creando un’opera per voce narrante e chitarra, allo stesso tempo di estrema complessità e splendida leggerezza. Da questo connubio di letteratura poetica e musica letteraria, nasce uno dei capolavori teatrali del XX secolo.

Per accedere a teatro sono necessari Super Green Pass e mascherina di tipo ffp2. Si può prenotare telefonicamente, al Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria 075 57542222, tutti i giorni feriali, dalle 16 alle 20. I biglietti prenotati vanno ritirati un'ora prima dello spettacolo, altrimenti saranno rimessi in vendita.

È possibile acquistare i biglietti anche online sul sito www.teatrostabile.umbria.it.