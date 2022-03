Prologo Martedì 15 h 10 sempre al Teatro del Carmine nell’ambito del percorso di Ascolto Musicale dell’Università delle Tre Età Unitre

(UNWEB) – ORVIETO – – La Scuola Comunale di Musica “Adriano Casasole” e Unitre - Università delle Tre Età propongono al pubblico orvietano “Histoire du Soldat”di Igor Stravinskij composto nel 1918 durante l’esilio in Svizzera del compositore, che costituisce uno dei massimi capolavori del repertorio novecentesco e del teatro musicale in particolare, di cui l’autore contribuì a cambiare radicalmente la storia.

“Stravinsky è proprio un bambino viziato che ogni tanto mette le dita nella musica” diceva Debussy; e Stravinskij: “Non è sufficiente ascoltare la musica, dobbiamo anche vederla”.

L’evento musicale, patrocinato dal Comune di Orvieto, andrà in scena Lunedì 21 marzo (ore 21) al Teatro del Carmine di Orvieto a curadell’Associazione In Canto.L’opera di Stravinskij viene presentata in una particolare versione scenica, basata sulla rilettura del testo di Ramuz da parte del noto cantante, attore e compositore PEPPE SERVILLO, che ne sarà anche voce recitante d’eccezione.

Lo spettacolo si avvarrà della regia di Graziano Sirci e della sand art di Paola Saracini: una nuova interpretazione particolarmente adatta all’idea di “teatro da camera”, che è alla base del lavoro stravinskijano.

La parte strumentale è affidata all’Ensemble In Canto, da anni presente nei maggiori cartelloni (più volte ospite dei Concerti del Quirinale, ha suonato per Associazione Scarlatti Napoli, Amici della Musica di Ancona, Società Barattelli L’Aquila, Bologna Festival, Ravello Festival, Sagra Musicale Umbra) e ospite costante nella programmazione di Radio Tre Rai.

La direzione musicale è affidata a Fabio Maestri, attivo nelle più prestigiose sedi italiane (Maggio Musicale Fiorentino, Teatro dell’Opera di Roma, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Orchestra Regionale Toscana, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Massimo di Palermo, Teatro Lirico di Cagliari) e all’estero (Opéra de Nice, Festival di Tourcoing, Dordrecht Festival).

Peppe Servillo ha debuttato nel 1980 con gli Avion Travel, di cui è da allora cantante e frontman e con cui, nel 2000, ha vinto il Festival di Sanremo con la canzone “Sentimento”. Autore di canzoni interpretate da Fiorella Mannoia e Patty Pravo, è anche autore di colonne sonore, attore cinematografico e teatrale. Dal 2005 è il lieder del progetto speciale “Uomini in Frac”, un concerto-omaggio a Modugno rivisitato in chiave Jazz.

Info e Prenotazione biglietti:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - 3392619440 (tel)

INTERO €10 • RIDOTTO (iscritti Scuola di Musica e associati Unitre) €5

Domani Martedì 15 marzo alle ore 10 sempre al Teatro del Carmine, l’evento avrà un prologo con una puntata speciale del percorso di Ascolto Musicale promosso dall’Unitre e curato dal M° Riccardo Cambri: “Tra Caserta e Portomasa un soldato torna a casa, l’Histoire du soldat da Igor Stravinskij a Peppe Servillo”. Sono ospiti dell’incontro la Prof.ssa Silvia Paparelli (docente di Storia ed Estetica della Musica) e il M° Fabio Maestri (direttore d’orchestra).