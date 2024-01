Al lavoro il Comitato nato per celebrare la figura dell’indimenticato organizzatore di eventi. “Ha portato l’Umbria ai massimi livelli”



(UNWEB) – Perugia, Entra nella sua fase operativa il neo Comitato “Per Sergio Piazzoli”.

Dopo la costituzione, avvenuta nel mese di novembre 2023, il Comitato nato per non disperdere il patrimonio culturale e musicale legato alla figura di Sergio Piazzoli a dieci anni dalla prematura scomparsa, si è riunito nei giorni scorsi nella Sala Rossa di Palazzo dei Priori a Perugia per definire una “road map” da qui al prossimo giugno.

Coinciderà infatti con l’inizio dell’estate 2024 il clou della manifestazione denominata “In memoria di Sergio Piazzoli / In memory of Sergio Piazzoli”, a cui sta lavorando una serie di soggetti ed Enti pubblici al fine di celebrare l’importante contributo culturale dato dall’indimenticato organizzatore di eventi perugino.

Del Comitato, nato ufficialmente il 18 novembre 2023 con il beneplacito degli eredi, fanno parte gli enti pubblici umbri il cui nome in qualche modo è legato a quello di Piazzoli: Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comuni di Perugia, Assisi, Spello, Tuoro e Umbertide. Sono inoltre membri dello stesso la compagna Patrizia Marcagnani, i collaboratori storici Lucia Fiumi e Gianluca Prins Liberali, e amici e colleghi come Fabrizio Fofo Croce.

A riunirsi intorno ad un tavolo, venerdì scorso, sono stati Wladimiro Boccali e Stefano Mazzoni (rispettivamente legale rappresentante e vicepresidente del Comitato), il sindaco di Perugia Andrea Romizi, l’assessore comunale di Perugia Leonardo Varasano, l’assessore regionale Michele Fioroni, il vicepresidente della Provincia di Perugia e sindaco di Spello Moreno Landrini e Marcagnani. In collegamento da remoto, il sindaco di Umbertide Luca Carizia, la sindaca di Tuoro Maria Elena Minciaroni e, per conto del Comune di Assisi, il funzionario Francesco Raspa.

Le celebrazioni in ricordo di Piazzoli prenderanno il via il 14 giugno, giorno del suo compleanno. Quello a cui si sta lavorando è un progetto articolato, composto da musica, video, mostre fotografiche, convegni, raccolte di materiale promozionale e documentari.

In particolare si darà vita a spettacoli musicali dal vivo, focalizzati su vari generi per coinvolgere un pubblico multigenerazionale e multiculturale. La vita e l’eredità di Piazzoli saranno ripercorsi attraverso una mostra commemorativa per far conoscere l’influenza che il suo lavoro ha prodotto nel mondo musicale, dai primi passi fino all’organizzazione di concerti epici che hanno reso l’Umbria famosa a livello mondiale.

I palcoscenici dei diversi eventi, il cui programma definitivo sarà reso noto presumibilmente ad aprile, saranno collocati negli stessi luoghi scelti da Piazzoli nel corso della sua carriera. Gli spettacoli di Perugia saranno ospitati all’Auditorium San Francesco al Prato, Arena Barton Park e Corso Vannucci. A Tuoro presso Isola Maggiore; ad Umbertide in Piazza San Francesco e nel Palazzo comunale; ad Assisi in Piazza del Comune; a Spello presso Villa Fidelia.

“A dieci anni dalla sua scomparsa – è il pensiero unanime espresso dai membri del Comitato – rimbomba ancora il vuoto lasciato da Sergio Piazzoli, un ragazzo di Perugia che con la sua intraprendenza e amore sconfinato per la musica, ha portato ai massimi livelli il tasso artistico della nostra piccola Umbria”.

Il progetto “In memoria di Sergio Piazzoli” verrà ufficialmente presentato nel prossimo mese di febbraio.