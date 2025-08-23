Spoleto incantata.

Spoleto incantata

Spoleto sorge, antica e fiera,

tra verdi colline e luce sincera.

La Rocca Albornoz, guardiana del tempo,

vigila i secoli con nobile esempio.

Vicoli stretti dal passo gentile,

profumano d’arte, di storie sottili.

Negozi di stoffe, di legni e colori

raccontano vite, passioni e lavori.

La piazza si apre, teatro di sole,

dove la gente s’incontra e si vuole.

E il Duomo s’innalza con bianca scalinata,

una carezza di pietra, luminosa e dorata.

La fontana sussurra con fresca canzone,

riflette i palazzi in danza d’emozione.

Ogni pietra, ogni arco, ogni antico portale

custodisce segreti d’un mondo speciale.

Spoleto è poesia, respiro, bellezza,

un viaggio dell’anima, pura carezza.

Chi giunge qui resta incantato,

dalla città d’arte per sempre legato.

E l’estate accoglie il Festival dei Due Mondi,

dove arte, musica e teatro s’intrecciano profondi:

Spoleto si fa palcoscenico, ponte tra culture,

risuona viva di emozioni e aperture.

Salvo Nugnes

Fonte foto: Elisa Fossati, amica di Salvo Nugnes.