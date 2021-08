(UNWEB) PERUGIA – "Una guida altamente qualificata perché tra i massimi esperti di politiche agricole": così il presidente di Confagricoltura Umbria, Fabio Rossi, commenta la nomina del professor Angelo Frascarelli a presidente di Ismea, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare.

Dopo il parere favorevole unanime arrivato dalle Commissioni agricoltura, prima di Camera e poi di Senato, su proposta del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, per l'ufficialità si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Confagricoltura esprime quindi apprezzamento e soddisfazione per la scelta fatta, con Frascarelli – docente di Economia e politica agraria e agroalimentare all'Università di Perugia e alla guida dal 2003 del Cesar (centro per lo sviluppo agricolo e rurale sito a Casalina di Deruta) - che così potrà mettere la sua professionalità al servizio di un importante ente pubblico che rileva i dati relativi ai mercati agricoli, forestali, agroindustriali, agroalimentari, la tracciabilità, la valorizzazione dei prodotti e svolge le funzioni anche finanziarie per imprese che operano nel settore.

"Facciamo quindi gli auguri di buon lavoro al professor Frascarelli – conclude Rossi – consapevoli del fatto che per l'agricoltura italiana questo è un bel segnale perché il nostro comparto ha infatti bisogno di persone capaci di guidarlo nel migliore dei modi. Metterà così la sua trentennale attività di ricerca e studio al servizio dell'Ente del Ministero delle politiche agricole e dell'agricoltura italiana. Specialmente in un momento come quello che stiamo vivendo della pandemia e soprattutto di rilancio del mondo imprenditoriale anche agricolo".