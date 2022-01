(UNWEB) Terni. Confartigianato Imprese Terni e l’Associazione “Gurudwara Singh Sabha Sahib Terni” hanno stipulato un importante Protocollo d’intesa per rendere disponibili agli aderenti dell’Associazione centro di riferimento della comunità Sikh nel territorio un complesso di servizi alle persone e alle imprese (Servizi di patronato, CAAF, formazione Professionale, servizi assistenza e consulenza in materia di energia e gas, in materia di credito e incentivi).

Nella cerimonia di firma svoltasi nella sede Confartigianato Terni in via Luigi Casale 9 il Presidente di Confartigianato Terni Mauro Franceschini ha sottolineato con soddisfazione che l’accordo mira a supportare la pluralità delle attività civili e sociali della comunità Sikh e costituisce anche un riconoscimento dell’impegno profuso dall’associazione Gurudwara Singh Sabha Sahib Terni molto apprezzato dal territorio nei valori dell’operosità e dell’integrazione. Il Presidente dell’Associazione Gurudwara Singh Sabha Sahib Terni Sig. Sing Raghwinder ha sottolineato che il protocollo risponde alle esigenze degli associati e si inserisce nella tradizionale politica dell’associazione di promuovere il rapporto con le istituzioni nazionali, le amministrazioni locali e il mondo associativo.