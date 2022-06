Convegno "Acqua: risorsa da preservare e fattore di produzione". Mercoledì 22 giugno, ore 17, Posta dei Donini (San Martino in Campo, Perugia).

L'incontro, alla presenza anche dell'assessore Morroni e del presidente nazionale Giansanti, si terrà al termine dell'assemblea generale ordinaria di Confagricoltura Umbria (ore 16)

(UNWEB) PERUGIA – Mercoledì 22 giugno alle ore 16 è in programma l'assemblea generale ordinaria di Confagricoltura Umbria. Dopo la parte privata per l'approvazione del bilancio, alle ore 17 è in programma un incontro pubblico dal titolo "Acqua: risorsa da preservare e fattore di produzione".

Dopo i saluti del presidente di Confagricoltura Umbria, Fabio Rossi, interverranno: per la Regione Umbria Piernazzareno Bartolozzi e Sandro Costantini, per Confagricoltura Umbria Ernesta Maria Ranieri (membro del consiglio direttivo) e Alessandro Sdoga, Paolo Barone (NaanDanJain), Paolo Piola (Rivulis), Laura Imburgia (Unesco).

I lavori del convegno saranno chiusi da Roberto Morroni, assessore regionale all'agricoltura, e Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura.

Modererà l'incontro il giornalista Antonello Brughini.