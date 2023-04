Per la diffusione delle conoscenze in ambito agricolo e per analizzare le future opportunità

(UNWEB) Domani 12 aprile alle ore 17.00 presso il Frantoio Centumbrie a Magione, tappa umbra per "La nuova PAC 2023-2027", il ciclo di workshop sulla nuova Pac promosso da Coldiretti e Coldiretti Giovani Impresa, che prevede incontri territoriali in tutte le regioni italiane. Un'occasione di approfondimento sulle tematiche della PAC, del PSR, ma anche sul Portale del Socio e sull'utilizzo di Demetra, strumenti fondamentali per la gestione dell'azienda agricola. Saranno numerosi i giovani imprenditori che potranno seguire gli interventi di: Stefano Ciliberti, Esperto di Politica agricola comunitaria con una panoramica sulla struttura del primo pilastro; Carlo Biondini, Responsabile Coldiretti PSR regionale, sulle scelte fatte sul PSR regionale; Lorenzo Belcapo, Responsabile Tecnico Nazionale CAA Coldiretti, che parlerà di tutte le funzionalità del Portale del Socio e Demetra; Stefano Leporati, Segretario Nazionale Coldiretti Giovani Impresa, che interverrà sulle politiche nazionali per le giovani imprese; prevista anche la testimonianza di un giovane imprenditore e il dibattito. L'incontro sarà aperto dal Direttore Coldiretti Umbria Mario Rossi e moderato dal giornalista Gilberto Santucci, con la chiusura lavori affidata al Delegato regionale Coldiretti Giovani Impresa Francesco Panella.

La nuova Pac - sottolinea Mario Rossi Direttore Coldiretti Umbria - è entrata in vigore da pochi mesi e, seppure conservi alcuni elementi della vecchia programmazione, presenta importanti novità per le aziende agricole. Quella che debutta è una Politica agricola comune nel segno dell'ambiente in linea con il Green Deal che sta permeando tutte le politiche dell'Unione Europea. L'obiettivo della nostra iniziativa, che rientra in un progetto di informazione cofinanziato proprio dall'Unione Europea è - precisa Rossi - quello di informare gli agricoltori sul funzionamento della nuova Politica agricola, con un ciclo di seminari in tutto il territorio italiano. La finalità dei workshop - ribadisce Rossi - è creare un tavolo di confronto e discussione per massimizzare la diffusione delle conoscenze in ambito agricolo, nonché fornire una panoramica di quelle che saranno le future opportunità offerte dalla Pac 23-27. Un'iniziativa portata avanti al fine di illustrare al meglio a tutti gli agricoltori il suo impianto programmatico e riflettere sulle opportunità riservate al giovane mondo imprenditoriale. Ma anche per analizzare le scelte effettuate a livello locale sullo sviluppo rurale, così come gli strumenti tecnici che possono agevolare il lavoro delle nostre imprese.

La Pac rimane una componente fondamentale per la sostenibilità economica delle imprese agricole. È importante, specie in questa fase storica - spiega Francesco Panella Delegato regionale Coldiretti Giovani Impresa - un confronto stretto e diretto con tutti gli imprenditori impegnati nel settore primario, a cominciare dalle giovani generazioni, mettendo al loro servizio quante più nozioni e informazioni possibili, utili a sviluppare un comparto chiave per tutto il tessuto economico. La rinnovata attrattività della campagna per i giovani - sottolinea Panella - si riflette nella convinzione che l'agricoltura sia diventata un settore capace di offrire e creare opportunità occupazionali e di crescita professionale; proprio le aziende condotte da giovani si stanno dimostrando le più attente al cambiamento e all'uso di nuovi strumenti, in grado di renderle maggiormente competitive, ancor più rispettose del territorio e più attente alla qualità.