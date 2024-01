Tra gli interventi anche Matteo Bartolini, presidente di Cia Umbria e vice presidente nazionale con delega al settore birrario

(UNWEB) PERUGIA – Un evento dedicato alla birra che raccoglie tutti i protagonisti della filiera. Umbria compresa. Da qualche anno si sente sempre più spesso parlare di "modello Umbria" nell'ambito della filiera brassicola italiana. Tanto da diventare un vero e proprio riferimento nazionale per quanto riguarda la promozione e la valorizzazione della birra agricola e artigianale.

Un'esperienza importante e in forte crescita che sarà citata durante gli Stati generali della birraorganizzato dai Cia Agricoltori italiani insieme a Unionbirrai in programma per sabato 20 gennaio a Pollenzo, in provincia di Cuneo. A dare il via agli interventi, Matteo Bartolini presidente di Cia Umbria e vice presidente nazionale con delega al settore birrario. Al centro dei lavori, tra gli altri lo sviluppo e il rafforzamento di "filiere agricole" luppolo e orzo distico.

Un evento successivo a quello di qualche giorno fa a Perugia dove il modello Umbria è stato raccontato ampiamente. Quello umbro, infatti è un modello brassicolo giovane che si è sviluppato negli ultimi dieci anni con una spinta maggiore nel 2021 nel 2022, merito anche del centro di ricerca sulla birra dell'Università di Perugia e al suo corso di studi unico che ha formato un mastro birraio su tre in Italia.

L'appuntamento con istituzioni, associazioni e stakeholder del settore è all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Aula Miroglio - via Amedeo di Savoia 8), in provincia di Cuneo, alle ore 9:30. Dopo i saluti introduttivi a cura di Bartolini, Silvio Barbero (vicepresidente UNISG), Elena Chiorino (assessore a Lavoro, Istruzione e Merito, Formazione, Università della Regione Piemonte), Paolo Bongioanni (consigliere Regione Piemonte e capogruppo FdI) e Chiara Gribaudo (deputata e vicepresidente PD), ci sarà una vera e propria tavola rotonda con i rappresentanti istituzionali e della filiera.

Nel dettaglio, interverranno: Vittorio Ferraris (Unionbirrai), Alfredo Pratolongo (Assobirra), Teo Musso (Consorzio Birra Italiana), Claudio Conterno (Consorzio Birra Origine Piemonte), Stefano Fancelli (Luppolo Made in Italy), Fabio Giangiacomi (Consorzio Italiano Produttori dell'Orzo e della Birra), Katya Carbone (CREA). Parteciperanno anche Monica Ciaburro (segretaria Commissione Agricoltura), Marco Protopapa (assessore Agricoltura Regione Piemonte), Cristiano Fini (presidente nazionale Cia) e Patrizio Giacomo La Pietra (sottosegretario Masaf). A moderare Roberto Fiori, giornalista La Stampa.