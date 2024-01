(UNWEB) L'azienda perugina RF Microtech, specializzata nello sviluppo di antenne e dispositivi a radiofrequenza per satelliti e aerei, ha ottenuto la Certificazione EN9100 per lo sviluppo e la produzione di applicazioni personalizzate in tecnologia radiofrequenza e microonde. Si tratta di un traguardo di eccellenza nel settore aerospaziale che permette alle organizzazioni del settore di essere conformi a standard qualitativi molto elevati, valorizzando altresì l'impegno verso la qualità, la sicurezza e l'affidabilità, nel pieno soddisfacimento delle esigenze dei clienti.

"La conformità di RF Microtech allo standard EN9100 è il frutto di anni di dedizione, investimenti in tecnologie all'avanguardia e un impegno incessante verso il miglioramento operativo – sottolinea Elisa Fratticcioli, CEO, CFO e Quality Manager di RF Microtech – Con questa certificazione l'azienda si configura come eccellenza italiana nell'industria aerospaziale e delle telecomunicazioni, pronta a soddisfare le sfide sempre crescenti della new Space economy e a offrire soluzioni di qualità. I nostri clienti possono essere certi che collaborare con noi significa affidarsi a un partner che mette al centro la qualità, l'innovazione e la sicurezza.

Tale successo non sarebbe stato possibile senza il contributo prezioso di tutto il nostro team che ha dimostrato dedizione, professionalità e spirito di squadra in tutto il percorso di certificazione. Vogliamo esprimere la nostra gratitudine a ogni membro dello staff per il suo impegno straordinario".

L'azienda perugina sviluppa e fornisce antenne e prodotti innovativi custom ai principali players dell'industria aerospaziale, quali Thales Alenia Space, Leonardo e Airbus. I laboratori sono dotati di apparecchiature all'avanguardia per la produzione, assemblaggio e test, che assicurano una rapida prototipazione, collaudo e fornitura di prodotti rispondenti alle specifiche richieste.

"Guardiamo al futuro con fiducia – aggiunge Luca Marcaccioli, CEO e CTO di RF Microtech - consapevoli che la certificazione EN9100 sia solo l'inizio di una nuova fase di crescita e successi. Continueremo a impegnarci per mantenere gli standard più elevati e a superare le aspettative dei nostri clienti".

RF Microtech è coinvolta in diversi progetti dell'Agenzia Spaziale Europea e dell'Unione Europea per lo sviluppo di tecnologie e componenti all'avanguardia. Fa parte, inoltre, di Umbria Aerospace Cluster, un consorzio costituito nel 2008 che riunisce 40 aziende umbre appartenenti alla filiera di aerospazio e difesa. Nel 2023 RF Microtech è stata selezionata per fornire antenne e filtri RF alla missione satellitare IRIDE, uno tra i più importanti programmi spaziali satellitari europei di Osservazione della Terra. RF Microtech è quindi oggi certificata ISO9001 ed EN9100 per la progettazione, lo sviluppo, la prototipazione e la produzione di applicazioni personalizzate in tecnologia radiofrequenza (RF) e microonde.