Gli oscar dell'agricoltura umbra

domani, martedì 17 dicembre dalle ore 17,00. Azienda Mastri Birrai Umbri. Gualdo Cattaneo, Via Madonna del Puglia

(UNWEB) Verranno premiati a Gualdo Cattaneo presso l'Azienda Mastri Birrai Umbri, i vincitori della selezione regionale del concorso Oscar Green 2024 "Radici per il futuro", il premio all'innovazione per le imprese che creano sviluppo e lavoro promosso da Coldiretti Giovani Impresa. Gli Oscar dell'agricoltura umbra saranno consegnati domani, martedì 17 dicembre dalle ore 17,00, nel corso di un'iniziativa che punta a valorizzare il lavoro di giovani che hanno scelto per il proprio futuro l'agricoltura iniziando un percorso di innovazione, ricerca e diversificazione nel comparto.

Durante la finale regionale, giunta alla diciottesima edizione - spiega Coldiretti - saranno raccontate le esperienze e le idee originali dei vincitori, anche con l'esposizione dei loro prodotti.

Un'iniziativa - aggiunge Coldiretti - che, grazie al Talk "Ti racconto una storia: i giovani per i giovani", permetterà pure di affrontare i temi principali legati all'imprenditoria giovanile, dal ricambio generazionale alle filiere, dall'innovazione al CSR e credito fino alla multifunzionalità, riflettendo sulle strategie da mettere in campo per valorizzare eccellenze ed imprese del nostro territorio.

Interverranno, tra gli altri, Francesco Panella, Delegato Coldiretti Giovani Impresa Umbria, Albano Agabiti Presidente Coldiretti Umbria e Mario Rossi, Direttore regionale Coldiretti.