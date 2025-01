Presidente Regione Stefania Proietti: "Un plauso al lavoro svolto, l'Agenzia continuerà ad essere una partecipata strategica per lo sviluppo della nostra regione"

(UNWEB) Più promozione internazionale delle aziende, dei Cluster regionali (Aerospazio, Nautico, etc.) e dell'offerta turistica, in particolare del turismo lento con "Cammini aperti", punto cruciale nell'anno del Giubileo, partecipazione ai grandi eventi per il settore del Turismo, come la Bit, rafforzamento della collaborazione tra le partecipate strategiche della Regione (Gepafin, Arpal, Umbriafiere, etc.),gestione degli incubatori (nelle sedi di Foligno e Terni, che ospitano PMI e possibili progetti di ricerca e innovazione)e dei servizi per l'attrazione e lo sviluppo di start-up.Sono queste le linee di indirizzo approvate dall'assemblea dei soci di Sviluppumbria, in occasione della presentazione del piano annuale di attività e del budget previsionale 2025, in sostanziale equilibro economico, con utile di 28 mila euro. Un budget dal quale derivano i numeri di equilibrio finanziario che si è sviluppato nel mese di dicembre, dove non c'erano ancora le linee programmatiche della nuova Giunta (all'epoca in fase di costituzione) e per cui l'Agenzia è andata in continuità con gli affidamenti già ricevuti nei mesi passati e quelli di prossima certezza, come convenuto con le direzioni regionali in carica.

Un'assemblea molto partecipata che è stata più un tavolo di confronto e dialogo costruttivo tra i soci. Si è tenuta nella sede di Sviluppumbria, a Perugia, e ha visto gli interventi dellapresidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, dell'assessore allo sviluppo economico Francesco De Rebotti, di Michela Sciurpa, amministratore unico di Sviluppumbria, dell'assessore al comune di Narni, Giovanni Rubini, dei direttori regionali Michele Michelini e Luigi Rossetti, e per l'Agenzia Mauro Marini, Fausto Broccoletti, Luca Tironzelli. E in collegamento da remoto, gliassessori del Comune di Terni Michela Bordoni e Sergio Cardinali.Con delega, hanno partecipato rappresentanti di Camera di Commercio dell'Umbria, Mario Pera, e della Provincia di Perugia, Scilla Cavanna.Con uno sguardo al passato e uno al futuro, l'Agenzia regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria si è vista confermare la sua centralità di partecipata strategica, con il plauso dellapresidente Proietti"per l'importante lavoro portato avanti in questi anni dall'AU Michela Sciurpa, insieme alla struttura, trasformandola in una realtà flessibile, efficiente, perquesto ringrazio l'amministratrice, i responsabili qui presenti e tutto il personale per il lavoro svolto fino ad oggi. Sviluppumbria è un ente strumentale della Regione Umbria, in house, importantissimo per la visione, per la capacità di azione, per lo sviluppo industriale di promozione del territorio e dell'innovazione. Oggi siamo qui per l'approvazione del piano annuale previsionale 2025 che intendiamo valorizzare proprio per quello che riguarda lo sviluppo delle nostre imprese, dei nostri siti industriali da rigenerare, del nostro territorio, da promuovere sempre più, sempre meglio". Un ringraziamento alla Sciurpa, ai Responsabili qui presenti e a tutto il personale per il lavoro svolto fino ad oggi.L'impegno è quello di continuare a far gestire a Sviluppumbria i grandi eventi, i bandi, i servizi sino ad oggi portati avanti.

Sulla stessa lunghezza d'onda l'assessore De Rebotti, che si è anche soffermato sull'attenzione verso l'area ternana. "Sviluppumbria è un'Agenzia fondamentale per la Regione in termini di sviluppo –ha evidenziato De Rebotti-. In particolare, ci siamo concentrati sul rilancio delle aree produttive sia del Polo chimico di Terni, contestualmente alla partenza innovativa del cluster Biomat, di Nocera Umbria e Gualdo Tadino, sui cluster dell'e-mobility, dell'aerospazio e della nautica, come driver dello sviluppo fondamentali, così come le tante azioni che riguarderanno il sostegno alle imprese, medie e piccole, attraverso la programmazione delle risorse comunitarie, e sull'attività delle procedure regionali di attuazione della piattaforma STEP nell'ambito del PR FESR 2021-27. Siamo sicuri di poter continuare e rendere ancora più incisivo il lavoro a sostegno delle nostre imprese e del lavoro. Al centro c'è Sviluppumbria, ma anche in forte collegamento con le altre agenzie Gepafin e Arpal, perché crediamo che sia necessario presentare al territorio umbro, alle imprese e che ci lavora, un prodotto unitario, di sostegno, di sostegno al credito, di sviluppo e anche di protezione sociale, di ammortizzatori e di politiche attive per coloro che lavorano all'interno delle imprese. Questo è il nostro obiettivo, e per questo è fondamentale avere una cabina di regia fra le tre agenzie, al centro del quale ovviamente c'è anche Sviluppumbria".

Un'attività che, dunque, proseguirà sulla scia dei risultati positivi ottenuti sino ad ora. "Sono molto soddisfatta per come l'Amministrazione regionale ha apprezzato il lavoro di Sviluppumbria in questi anni –ha commentato Michela Sciurpa- Il budget 2025 è stato approvato all'unanimità da tutti i soci, segno che l'Agenzia ha l'attenzione della Regione Umbria, dei soci, e che resta una partecipata strategica regionale". Dopo quasi cinque anni di intensa attività sotto la guida Sciurpa, Sviluppumbria si presenta infatti oggi come un'agenzia profondamente rinnovata, più solida, efficiente e strategicamente orientata verso le esigenze del territorio. Il percorso intrapreso ha portato a una ridefinizione della mission e della vision, alla riorganizzazione della struttura, all'aumento dei servizi per imprese e comunità locali, mantenendo sempre sotto controllo i costi di gestione.Grazie a questi interventi, l'agenzia ha recuperato centralità e credibilità presso gli stakeholders, rispondendo in modo sempre più efficace alle esigenze di imprese, famiglie e territori. La qualità e la quantità dei servizi offerti sono migliorate sensibilmente, con un costante impegno all'ottimizzazione delle risorse pubbliche e alla misurazione trasparente dei risultati.

Gestione delle partecipate e rilancio dell'Aeroporto dell'Umbria.Nel quadro della gestione delle partecipazioni societarie strategiche della Regione, Sviluppumbria ha garantito supporto e collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo territoriale, seguendo l'indirizzo politico dettato dalla Giunta. Particolare attenzione è stata dedicataall'Aeroporto Internazionale dell'Umbria, gestito dalla controllata SASE S.p.A., la cui continuità aziendale era stata compromessa dalla pandemia. Grazie alla ricapitalizzazione del 2021 e agli strumenti finanziari della Legge Regionale 7/2022, l'aeroporto ha registrato nel 2023 un record storico di passeggeri, con oltre 532.000 unità,passati a 534.210 nel 2024, aprendo nuove prospettive di sviluppo e investimenti.

Un modello di gestione trasparente e innovativo.L'operato della governance si è sempre contraddistinto per la trasparenza e il rispetto della normativa, adottando per la prima volta nella storia di Sviluppumbria lo strumento del bilancio sociale nel 2022. Inizialmente concepito per comunicare meglio i servizi offerti dall'agenzia, il bilancio sociale si è progressivamente evoluto in un vero e proprio strumento di gestione, utile alla consapevolezza interna e al supporto delle decisioni strategiche. Sotto la guida Sciurpa, l'agenzia regionale ha ottenuto la Certificazione della Parità di genere.Con questi risultati, Sviluppumbria si conferma oggi un'agenzia rinnovata, capace di rispondere in maniera agile ed efficace alle esigenze del territorio, con un approccio innovativo e orientato al futuro.