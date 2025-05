(UNWEB) Panicale (PG), – Il Ristorante Terra dei Bisonti è lieto di annunciare la propria partecipazione alla nuova puntata di Scarpetta d'Italia, il programma cult di Food Network condotto dallo chef Luca Terni. La trasmissione andrà in onda martedì 20 maggio alle ore 22:00 sul canale 33 del digitale terrestre, e sarà disponibile anche su Discovery+. (UNWEB) Panicale (PG), – Il Ristorante Terra dei Bisonti è lieto di annunciare la propria partecipazione alla nuova puntata di Scarpetta d'Italia, il programma cult di Food Network condotto dallo chef Luca Terni. La trasmissione andrà in onda martedì 20 maggio alle ore 22:00 sul canale 33 del digitale terrestre, e sarà disponibile anche su Discovery+.

Protagonista della puntata sarà uno dei piatti simbolo della nostra cucina: il Goulash di Bisonte, una preparazione intensa, lenta, profonda, che esprime tutta la forza e l'identità del nostro allevamento etico. Una ricetta che racconta la carne di bisonte come esperienza, come cultura, come ritorno alla terra.

In questa sfida – all'insegna della sana competizione con un altro ristorante del territorio – porteremo sullo schermo non solo il gusto, ma anche l'anima della nostra azienda agricola e della nostra cucina. Partecipare è già una grande vittoria: essere selezionati tra i migliori rappresentanti della ristorazione italiana ci riempie di orgoglio.

Terra dei Bisonti è più di un ristorante: è un progetto che nasce sulle colline del Trasimeno per riscoprire e valorizzare una carne unica nel suo genere. In questa occasione, vogliamo anche farci portavoce della nostra terra: ci sentiamo ambasciatori del Trasimeno, della sua autenticità, dei suoi prodotti e della sua ospitalità.

Massimiliano Gatti, fondatore e titolare, commenta così:

"Questo programma è una bellissima occasione per mostrare il lavoro che c'è dietro ogni piatto. Il nostro goulash rappresenta il Trasimeno e la forza dei nostri bisonti. L'Italia ha bisogno di queste storie, di queste identità."