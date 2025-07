Cyber security, meccatronica, agroalimentare e sostenibilità: al via i campus rinnovati grazie al PNRR

(UNWEB) Perugia. Un simbolo di rinascita urbana, un investimento nelle competenze del futuro e un modello efficace di collaborazione tra pubblico e privato: è questo il senso della giornata di inaugurazione dei nuovi laboratori di Its Umbria Academy, che si è tenuta all’Ex Scalo Merci di Fontivegge, sede del nuovo laboratorio dedicato alla information technology e alla cyber security.

Gli interventi rientrano nel piano di potenziamento infrastrutturale reso possibile grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

All’inaugurazione sono intervenuti: la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, l’Assessore allo Sviluppo economico e all’Alta formazione del Comune di Perugia Andrea Stafisso; Marco Giulietti, Vasco Gargaglia e Nicola Modugno, rispettivamente Presidente, Vice presidente e Direttore di Its Umbria Academy; Francesco Manfredi, Presidente di INDIRE, Guido Torrielli, Presidente di Its Italy e Riccardo Di Stefano, Delegato di Confindustria all'Education e Open Innovation.

Nel corso dell’evento è stato dato ampio spazio alla rete dei laboratori territoriali di Its Umbria, attraverso collegamenti in diretta e video contributi che hanno mostrato la vivacità e la specializzazione dei vari poli formativi attivi nella regione.

A Foligno, è stato presentato il Laboratorio Meccatronico, punto di riferimento per la formazione nell’ambito dell’automazione industriale, con l’intervento di Oscar Proietti, Responsabile tecnico scientifico di Its Umbria Academy.

A seguire, da Terni, il focus si è spostato sul Laboratorio di Biotecnologie e Chimica, con i contributi di Giorgia Menciotti, coordinatrice del corso Its “Chimica dei materiali e della sostenibilità ambientale”, del Direttore di Arpa Umbria Alfonso Morelli e di Andrea Sconocchia, responsabile bonifiche e progetti speciali di Arpa Umbria.

A Perugia, presso il Centro Edile per la Sicurezza e la Formazione (Cesf) è stato mostrato il Laboratorio BIM ed Efficienza Energetica, introdotto dal Presidente del Cesf Agostino Giovannini, con gli interventi dei docenti Gianluca De Marinis e Marco Vergoni.

Il Laboratorio Agroalimentare di Montefalco, nato dalla collaborazione con Confagricoltura Umbria e la Cantina Caprai, ha visto protagonisti Cristiano Casagrande, Direttore Confagricoltura Umbria, Alessandro Sdoga, Marco Caprai, imprenditore Azienda Agricola Arnaldo Caprai e Mattia Dell’Orto, responsabile ricerca e sviluppo Azienda Agricola Arnaldo Caprai, che hanno raccontato l’esperienza formativa legata alla filiera agroindustriale.

Da Città di Castello, è stato presentato il Laboratorio Cartotecnico ospitato presso la Scuola Bufalini, con gli interventi di Giovanni Granci e Marco Menichetti, Presidente e Direttore della Scuola di Arti e Mestieri Bufalini, che hanno illustrato le attività legate alla produzione e trasformazione cartaria.

Al termine della presentazione è stato visitato anche il laboratorio di mille metri quadrati, che si trova sempre nel quartiere di Fontivegge, che ospita i corsi Turismo, marketing e informatica realizzato in collaborazione con Confcommercio e Cna Umbria.

“Quella di oggi, con l’inaugurazione dei nuovi laboratori dell’ITS Umbria Academy – ha osservato la Presidente Stefania Proietti – è una giornata importante per i nostri giovani e per l’intero sistema formativo e produttivo del territorio regionale. Il nostro compito, come amministrazione regionale, è quello di compiere un salto in avanti: costruire una visione ampia e sistemica, capace di generare nuove traiettorie di sviluppo per il tessuto economico e sociale della nostra regione. Lo faremo con il ‘patto per il futuro dell’Umbria’ in un tavolo strutturale a cui parteciperanno i mondi della scuola, della formazione, dell’università, i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori, le parti datoriali e il mondo delle imprese. La nostra visione è chiara: vogliamo costruire un modello umbro di crescita che metta al centro le competenze, la qualità dell’istruzione e l’innovazione tecnologica per creare opportunità per i nostri giovani. In questo percorso, gli ITS non sono semplici percorsi post-diploma, ma veri e propri motori strategici per l’occupazione giovanile, per la transizione digitale e per il rafforzamento della competitività delle imprese umbre. Grazie al contributo del PNRR intercettato da ITS Umbria, ai fondi europei FSE intercettati per i prossimi anni dalla nostra amministrazione regionale, e alla sinergia tra istituzioni, imprese, enti di formazione e comunità locali, stiamo dando vita a spazi didattici all’avanguardia, capaci di offrire ai nostri ragazzi un percorso formativo concreto, gratuito, altamente professionalizzante e pienamente integrato con le esigenze del mondo del lavoro. Stiamo investendo con decisione sull’istruzione tecnica superiore perché crediamo profondamente nel valore della formazione come strumento di crescita, inclusione e futuro. L’ITS Umbria Academy si conferma una delle esperienze più virtuose a livello nazionale, con alti tassi di occupazione per i diplomati, una didattica orientata all’innovazione e una presenza capillare sul territorio”.

“Perugia – ha sottolineato l’Assessore Andrea Stafisso,portando i saluti della Sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi– scommette sui giovani, sulle competenze e sulla collaborazione tra organizzazioni come chiave di sviluppo del territorio. Questa inaugurazione rappresenta molto più del completamento di un investimento infrastrutturale: è una tappa significativa di un percorso di rigenerazione urbana che deve continuare su Fontivegge puntando sull’anima di questi luoghi. Non si interviene solo su edifici o spazi, ma anche sui contenuti. Fornire all’ex Scalo Merci di Fontivegge una funzione formativa e innovativa consente di portare nuova linfa a un quartiere che ha bisogno di opportunità, energia e futuro. I laboratori di ITS Umbria sono un modello virtuoso, in grado di coniugare alta formazione tecnica, radicamento territoriale e risposte concrete ai bisogni del mondo del lavoro. Come amministrazione, continueremo a sostenere con convinzione progetti che generano valore sociale, crescita e nuove prospettive per le giovani generazioni. Questa è solo una prima tappa importante di un percorso di più ampio respiro per questo quartiere e per il nostro territorio”.

“Its Umbria Academy – ha evidenziato il Presidente Marco Giulietti – è un laboratorio di futuro, un esempio concreto di sistema Umbria che funziona. Abbiamo voluto essere qui, in questo punto della città, per dimostrare che la formazione può essere anche uno strumento di rigenerazione urbana e sociale. Questa sede è la prova che quando pubblico e privato dialogano, il cambiamento diventa realtà. Its Umbria Academy non si limita a formare tecnici, vuole trasmettere energia positiva, generare fiducia, costruire legami. Oltre l’80% dei nostri studenti trova lavoro entro un anno e in alcuni corsi arriviamo addirittura al 100%. Questo significa che la formazione funziona, che le imprese trovano competenze vere e che i giovani conquistano autonomia, futuro e dignità. Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra che coinvolge istituzioni, imprese, docenti, studenti e famiglie. Il futuro si fonda su tre pilastri: innovazione, territorio, inclusione. Its Umbria Academy è un ponte tra scuola e lavoro, ma anche tra presente e futuro”.

La cerimonia si è conclusa con una benedizione dei nuovi spazi da parte di Don Simone Sorbaioli, Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve.

****

Its Umbria Academy è un’accademia politecnica biennale, gratuita e rivolta ai giovani diplomati, specializzata in scienze e tecnologie applicate. Nata dalla sinergia tra Ministero dell’Istruzione, Regione Umbria e le principali aziende del territorio, rappresenta oggi un modello virtuoso di formazione tecnica superiore, con elevati tassi di occupazione e una forte connessione con il mondo produttivo.

Its Umbria opera in tutte le aree tecnologiche previste dalla normativa nazionale: Meccatronica, Meccatronica e Cartotecnica, Information Technology, Cybersecurity, Biotecnologie e Sostenibilità ambientale, Agroalimentare, Marketing, Turismo, Edilizia-BIM ed Efficienza Energetica.

Anche nel 2025 Its Umbria Academy si è confermato ai vertici della graduatoria stilata dal Ministero dell’Istruzione e del merito, che ha valutato oltre 450 percorsi biennali di Istituti Tecnici Superiori (ITS), valutandone la qualità formativa e, soprattutto, gli esiti occupazionali a un anno dal diploma.