Marketing locale, social e gestione del punto vendita al centro dei due incontri promossi da Confcommercio Umbria

(UNWEB) Cosa serve oggi a un negozio per rimanere competitivo? È questa la domanda da cui prende le mosse Shop Survivor, l’iniziativa promossa da Confcommercio Umbria che il 10 febbraio a Perugia e l’11 febbraio a Foligno metterà a confronto commercianti e operatori del settore sui temi più concreti della gestione d’impresa.

Il format, nato a livello nazionale e ripensato per il contesto umbro, propone un approccio pratico e diretto alle principali sfide che i negozi di prossimità si trovano ad affrontare: dalla difficoltà di presidiare il mercato locale in un contesto sempre più competitivo, all’utilizzo consapevole dei social, fino alle scelte quotidiane che incidono sui risultati economici dell’attività.

A guidare i due appuntamenti sarà Massimiliano Alvisi, imprenditore e manager con una lunga esperienza nel mondo del retail, ideatore del percorso Shop Survivor.

Il confronto sarà orientato a fornire strumenti operativi, esempi concreti e spunti immediatamente applicabili alla realtà dei negozi, evitando approcci teorici e generalizzazioni.

“Oggi il commercio ha bisogno di metodo e visione, non di improvvisazione”, sottolinea Confcommercio Umbria, “e iniziative come Shop Survivor nascono proprio per accompagnare gli imprenditori in un percorso di maggiore consapevolezza e controllo della propria attività”.

Gli incontri si svolgeranno martedì 10 febbraio a Perugia, presso la Sala Auditorium del Comitato Regionale Umbria della FIGC – Lega Nazionale Dilettanti, e mercoledì 11 febbraio a Foligno, nella Sala Conferenze di Palazzo Trinci.

In entrambe le sedi la registrazione è prevista dalle ore 20.00, con inizio del talk alle ore 20.30.

La partecipazione è gratuita, con posti limitati.