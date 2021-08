(UNWEB) Norcia. Si è tenuta sabato 28 agosto a Norcia, la consegna del Premio Regionale “FITA Umbria Teatro” edizione 2020, posticipata di vari mesi a causa della emergenza sanitaria. Il premio, organizzato dal Comitato Regionale Umbria della Federazione Italiana Teatro Amatori con la collaborazione dei Comitati Provinciali di Perugia e Terni ha visto la sua prima edizione a partire dal settembre 2020. A causa delle restrizioni prodotte dalla situazione pandemica, il concorso si è svolto interamente on-line e nonostante ciò si è avuta grande partecipazione da parte delle compagnie affiliate Fita Umbria, le quali hanno proposto spettacoli di elevata qualità e di variata offerta artistica.



La giuria del concorso era, composta sia da rappresentanti Fita che da esterni alla Federazione, nelle persone di Emilio Moro – rappresentante del Comitato Regionale FITA Umbria, Danilo Chiodetti - Presidente Comitato provinciale Fita Perugia, Salvatore Fisichella - Presidente Comitato provinciale Fita Terni, Lorella Natalizi - docente ed esperta di teatro, Federica Agabiti - consigliere comunale delega al sociale e cultura Comune di Monteleone di Spoleto, Marcello Brinchi – musicista e autore teatrale.

Vincitrice del Premio “FITA Umbria Teatro” 2020 la Compagnia Teatrotredici di Norcia con lo spettacolo “Se devi dire una bugia dilla grossa” di Ray Cooney, seconda classificata la Compagnia “Le Voci di dentro” di Assisi con “Minchia signor tenente” di Antonio Grosso, terza classificata la Compagnia Teatrale Arca di Trevi con “Nemici come prima” di Gianni Clementi. Sono state assegnate inoltre menzioni speciali per le eccellenti interpretazioni a Emanuela D'Abbraccio della Compagnia Teatrotredici, Gianni Bevilacqua e Daniele Peluso della Compagnia Le voci di dentro di Assisi.

La Compagnia Teatrotredici prima classificata, parteciperà di diritto al “Gran Premio del Teatro Amatoriale Italiano”(Gtpa) organizzato annualmente dalla Federazione Italiana Teatro Amatori, rappresentando a fine settembre lo spettacolo al Teatro Le Ciminiere di Catania.

Il presidente regionale Fita Umbria Francesco Segoni ha affermato: “La grande partecipazione al Premio da parte delle Compagnie affiliate, ha evidenziato un vivo desiderio di socializzazione e di pronta ripresa delle attività artistiche. A breve Fita Umbria pubblicherà il bando per l’edizione 2021, auspicando che si possa procedere entro l’anno corrente alla relativa premiazione con evento in presenza e aperto al pubblico. Anche nella seconda edizione del premio, la compagnia vincitrice sarà poi ammessa a partecipare al Gpta organizzato da Fita nazionale nell’anno 2022”.

Alla serata di premiazione erano presenti, oltre il Sindaco e rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Norcia, anche Pasquale Manfredi segretario nazionale della Federazione Italiana Teatro Amatori e responsabile del Gran Premio del Teatro Amatoriale Italiano ed Elisabetta Sala presidente regionale Fita Lombardia, la quale, nel corso della serata, ha dato ai presenti una anticipazione rispetto a future iniziative teatrali, prodotte in collaborazione tra i comitati regionali Lombardia e Umbria.