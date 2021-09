14.000 mq di divertimento e alcune golose anticipazioni: tra le novità anche una Choco Parade.

(UNWEB) Perugia. Dopo la pausa del 2020, Eurochocolate torna con un format tutto nuovo per accogliere il popolo dei golosi in totale sicurezza. L’edizione speciale 2021 si terrà infatti dal 15 al 24 Ottobre prossimi presso il centro fieristico Umbriafiere, a Bastia Umbra (Perugia): scelta nata dell’esigenza di mettere in scena un’edizione, a suo modo straordinaria, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza previsti per il settore fieristico.

Così, per la prima volta nella sua storia, Eurochocolate esce dal centro storico di Perugia, che comunque ospiterà una serie di iniziative a tema, a testimoniare il forte legame con il capoluogo umbro che ogni anno, a Ottobre, si trasforma in una vera e propria Capitale del Cioccolato.

Ad accompagnare il lancio della 27esima edizione, puntuali come sempre, una serie di esclusive immagini e un claim, scelti per richiamare l’attenzione delle migliaia di appassionati che nel 2020 hanno dovuto rinunciare al goloso evento: originali scatole in latta colme di cioccolatini, crema spalmabile, tavolette e... l’ironica frase “Ne abbiamo piene le scatole”.

I tre padiglioni di Umbriafiere, facilmente raggiungibili grazie ai rapidi collegamenti viari, accoglieranno altrettante coloratissime aree tematiche caratterizzate da importanti scenografie: la Chocolate Experience, il Chocolate Show e il Funny Chocolate. Didattica, intrattenimento, degustazioni guidate, gioco, laboratori per bambini, animazione e un grande mercato del cioccolato animeranno la visita dei chocolovers che potranno accedere ordinatamente all’evento grazie alla messa a punto di un servizio di controllo degli accessi che farà anche leva sul ticketing, accompagnato da golosi omaggi. I biglietti sono già acquistabili su www.eurochocolate.com e lo saranno anche sul posto durante l’evento.

14.000 mq di divertimento e tanto buon cioccolato da degustare e acquistare. Spazio quindi a una vera e propria Fabbrica del Cioccolato bean to bar, firmata FBM, per comprendere l’intero processo di trasformazione del goloso Cibo degli Dèi, dalla fava di cacao alla tavoletta. Sarà inoltre possibile approfondire la storia e la geografia del cacao grazie alla collaborazione con IILA - Istituto Italo Latino Americano e alla partecipazione di Paesi produttori come Ecuador, Bolivia, Brasile e Costa Rica, che racconteranno la vita nelle lontane piantagioni e il lungo viaggio che, partendo dalla raccolta delle ancora poco conosciute cabosse, porta il frutto del cacao a trasformarsi in uno dei cibi più amati al mondo. Ad accogliere il pubblico della Chocolate Experience l’imponente statua, alta ben 4 metri, dello storico re azteco Montezuma, noto anche per essere stato un insaziabile bevitore di cioccolata calda. Il padiglione experience proporrà inoltre numerosi appuntamenti live che animeranno i due esclusivi palchi con un ricco programma di show cooking al sapore di cacao condotti da special guest del mondo della pasticceria. In particolare Quinta Forma, scuola di formazione di Belluno dedicata ai professionisti del cioccolato, partecipa a Eurochocolate con quattro golosi appuntamenti quotidiani fra show cooking e laboratori guidati da Angela De Luca, formatrice e fondatrice della Scuola, che trasmetterà tutte le competenze e conoscenze acquisite grazie a un'esperienza pluriennale sul campo e ai numerosi viaggi nei Paesi del Sud America e dell'Africa. Gli appuntamenti saranno gratuiti e su prenotazione. Torna, inoltre, la sezione Cioccolata con l'Autore, dolce pausa letteraria grazie alle quale i visitatori incontreranno autori e autrici che, tra aneddoti e curiosità, presenteranno dal vivo i loro lavori letterari.

Tra le novità di quest’anno la Choco Parade di Accademia Creativa by Eurochocolate, un originale spettacolo itinerante con protagonisti trampolieri, danzatori aerei e un elegante carro cioccolatoso, guidato da uno stravagante personaggio ispirato al popolarissimo Willy Wonka. In stile Art Nouveau e con costumi che richiamano i nuovi cioccolatini di Eurochocolate, l’esclusiva Parata coinvolgerà il pubblico invitandolo a ripercorrere l’affascinante storia del cacao.

Inoltre, tra le aziende leader del mondo del cioccolato che hanno già confermato la loro partecipazione:

Lindt Italia porterà in scena a Eurochocolate tutta la golosità di Lindor, l’iconica pralina dall’irresistibile scioglievolezza, che regalerà momenti di doppia estasi grazie a Lindor Doppio Cioccolato. Questa nuova ricetta è frutto della grande passione dei Maîtres Chocolatiers Lindt, sui quali quest’autunno si accenderanno i riflettori grazie al talent show “Maître Chocolatier, Talenti in Sfida”.

Perugina é lieta di tornare a deliziare gli appassionati di cioccolato con le sue creazioni, fatte con passione e rispetto delle tradizioni fin dal 1907, tra cui l’inimitabile pralina BACI® in tutte le sue versioni e nella nuova Limited Edition “Dolce Vita”, ispirata alla maestria della Scuola del Cioccolato Perugina® ed alla creatività di Dolce&Gabbana.

Icam Cioccolato festeggia a Eurochocolate i suoi primi 75 anni con un ”Re” d’eccezione! I suoi prodotti, frutto di un'autentica cultura del cioccolato “made in Italy", insieme al brand d'eccellenza Vanini, offriranno un’esperienza di gusto unica e sorprendente.

Immancabile, nel format di Eurochocolate, l’esilarante divertimento a tema cioccolato al quale è dedicata un’intera area: il Padiglione Funny Chocolate. Qui, ad attendere il pubblico, gli originali prodotti firmati Costruttori di Dolcezze: dalla linea Ne abbiamo piene le scatole! dedicata all’edizione 2021, ai coloratissimi Attacca bottone, passando per le dolcissime Choco in casa, fino alle esclusive personalizzazioni possibili grazie alla linea Photo Choc e Nomemade. Imperdibili le maxi installazioni a tema come la Choco Cornice o il Choco Selfie Stick, per originali scatti da condividere. E ancora i Choco Olimpici, patrocinati dal Coni Umbria, dove il ping pong, il basket, la pallavolo e gli altri sport più conosciuti si trasformeranno in chiave cioccolatosa. Non mancheranno, inoltre, spazi dedicati ai più piccoli con maxi gonfiabili sui quali saltare e scivolare per atterrare su golosi premi in cioccolato.

Tornerà anche il Chocolate Show, il più grande Emporio del Cioccolato con prodotti per tutti i gusti suddivisi per tipologie: il goloso Villaggio delle Spalmabili, l’area A tutta tavoletta!, lo spazio Spiriti golosi! dedicato ai liquori e Mani in alto questa è una pralina con tanto buonissimo cioccolato sfuso. E ancora, un imperdibile viaggio tra le dolci produzioni di Piemonte, Toscana, Umbria e Modica, fino all’area firmata Gran Tour Italia, per poi proseguire alla scoperta di esclusivi brand internazionali.

La Regione Umbria sarà tra i protagonisti dell’evento attraverso una serie di iniziative che guideranno il pubblico alla scoperta delle risorse, le eccellenze e i territori della regione. Tra le principali anticipazioni, l'area Andiamo al Nocciòlo, novità assoluta dedicata a un prodotto fortemente legato al mondo del cioccolato, che negli ultimi anni ha iniziato a ricoprire un ruolo interessante all’interno della filiera produttiva agroalimentare umbra: la nocciola. I visitatori potranno scattarsi golose foto ricordo di fronte agli scorci e agli itinerari Umbri più suggestivi, da condividere con la propria community rivisitando una delle tendenze social del momento: Dimmi che sono in Umbria senza Dirmi che sono in Umbria. Inoltre, tutti coloro che decideranno di cogliere l'occasione di Eurochocolate per una visita anche nei comprensori limitrofi, passando per i luoghi de I Magnifici Dieci, riceveranno in omaggio una tavoletta di cioccolato con un incarto personalizzato che riprodurrà la loro stessa foto come goloso ricordo di questo dolce viaggio.

A coprirsi di cioccolato sarà anche l’intero territorio di Bastia Umbra, baricentrico tra Perugia e Assisi, che, grazie alla collaborazione attivata con strutture ricettive, ristoratori, centri benessere, esercenti e associazioni locali, si appresta a offrire ai chocolovers dei veri e proprio pacchetti a tema: si va così dal Dolce Soggiorno di una o più notti proposto dagli hotel della zona, comprensivo di Choco gift di benvenuto e Choco colazione, passando per i Choco aperitivi, i Menù a tutto cacao e le serate a tema cioccolato pensati da ristoranti, bar ed enoteche; e ancora Centri estetici e SPA pronti a dispensare dolci trattamenti a base di cacao e cioccolato. Un caratteristico trenino farà da transfer tra Umbriafiere e il polo ExtraChocolate, un ricco palinsesto fatto di attività didattiche, musica, cultura e tradizione che animerà il centro storico della città di Bastia per tutta la durata dell’evento. Il percorso tra Eurochocolate e il Centro di Bastia sarà reso ancora più goloso anche grazie al Piedibus, una dolce passeggiata a tappe che abbinerà la descrizione dei luoghi del territorio a curiosità sul mondo del cioccolato.

Il Cibo degli Dèi sarà protagonista anche nella vicina Perugia con il palco della centralissima Piazza IV Novembre firmato Distretto del Cioccolato Perugino: un goloso percorso tra le eccellenze produttive del cioccolato umbro che proseguirà con le iniziative Cioccolaterie Aperte, i tour guidati su Perugia: la Città del Cioccolato, realizzati in collaborazione con Gran Tour Perugia, fino a La Dolce Pedalata aperta a tutte le tipologie di biciclette, in partnership con l’Associazione Grifo Bike di Perugia e le Associazioni Cicloturistiche di Bastia Umbra.

Anche per questa speciale edizione, Trenitalia sarà Official Carrier di Eurochocolate: moltissimi saranno gli sconti e le promo dedicate a tutti coloro che sceglieranno il treno per raggiungere l’evento.

Eurochocolate vi aspetta a Perugia dal 15 al 24 Ottobre prossimi!