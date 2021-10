Rush finale dell'evento organizzato dal Corso di Laurea di Infermieristica, della sede di Foligno, dell'Università degli Studi di Perugia

(UNWEB) Foligno, Va verso quota 1.200 la quarta edizione del Festival di Medicina tradizionale, in corso nel centro di Foligno, per le location di Palazzo Trinci, Palazzo Candiotti e Auditorium San Domenico. È questa infatti la quota di accessi che è destinata a raggiungere la kermesse che, nelle location individuate, ha radunato cittadini interessati, operatori del settore e medici. Tanti infatti coloro che hanno voluto visitare i workshop previsti e le conferenze che, fino a questa sera, animeranno il centro di Foligno.

Il programma di oggi

La giornata riprende alle 16 a Palazzo Trinci con la conferenza del prof. Francesco Grignani, dell'Università degli Studi di Perugia e Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, che parlerà di "Genetica ed epigenetica nella salute umana: tra scienza e pseudoscienza". A Palazzo Candiotti, dalle 16, riapriranno gli workshop. Dalle 16, in due turni, workshop di Massimiliano Angeli – Shihan in discipline orientali: "IL QUI ED ORA – dove la vita tocca l'esistere. In sala 2, sempre in due turni, workshop con la Silvia Alessi che sarà "Alla scoperta degli oli essenziali". In sala 4 workshop con Ilaria Perni: "cosa significa YOGA per la Mente" LEZIONE PRATICA. A seguire, dalle 18-15, Alex Di Cicco Pucci porterà nel suo "Viaggio vibrazionale – meditazione attraverso strumenti ancestrali". In sala 5 workshop di Qi Gong e Taiji con Michele Branca, insegnante di Qi Gong e l'incontro "Lavoro sul corpo, sulla mente e sul respiro". In sala 6 workshop della Lăoshī Giulia D'Allestro che parlerà di "Alimentazione e rimedi naturali secondo la Medicina Tradizionale Cinese". In sala 7 workshop prof. Marco Leonti, dell'Università di Cagliari, dal titolo "Viaggio tra i sapori delle piante medicinali". In sala 8 workshop di FALUN DAFA "Pratica spirituale cinese di tradizione Buddista" Associazione Italiana Falun Dafa.