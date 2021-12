Giovedì 16 dicembre 2021 - ore 15:00 – Palazzo Gallenga

(UNWEB) Perugia. L'appuntamento annuale del GLOCAL ECONOMIC FORUM ESG89 avrà luogo quest'anno presso l'Università per Stranieri di Perugia. I temi in discussione saranno l'internazionalizzazione, l'innovazione e la sostenibilità. Nei prossimi anni l'Italia e l'Umbria sono chiamate a scelte molto impegnative, legate principalmente alla destinazione dei fondi europei del PNRR. La nostra regione ha dimostrato in queste ultime stagioni una grande capacità di reazione dopo il difficilissimo periodo della pandemia, ma adesso è necessario imboccare senza indugio la strada della crescita strutturale e duratura.

Nell'ambito del PERUGIA 2021 GLOCAL ECONOMIC FORUM ESG89 verrà presentata la 28ma edizione dell'ANNUARIO ECONOMICO, che da quest'anno ha allargato il suo orizzonte alla dimensione nazionale, rilevando l'andamento di 2.700 società italiane top di capitali.

PROGRAMMA DEI LAVORI

PRIMA PARTE

Ore 15:00 – 16:00

Imprenditori, sindacalisti, rappresentanti di categoria, docenti universitari e opinionisti saranno chiamati ad esporre le proprie idee di sviluppo della regione - con particolare riferimento ai temi dell'internazionalizzazione, dell'innovazione e della sostenibilità - alla platea dei colleghi imprenditori, degli stakeholder istituzionali ed economici e ai giovani stranieri che frequentano l'Ateneo, futuri ambasciatori dell'Italia nel mondo.

Ore 16:15 - Coffee Break

SECONDA PARTE

Ore 16:30 – 18:00

Saluti Istituzionali

Valerio De Cesaris, Rettore Università per Stranieri di Perugia

Introduzione del Lavori

Giovanni Giorgetti, Presidente ESG89 Group

Interventi

Mario Giro, Docente di Storia delle Relazioni Internazionali - Unistrapg

Gianfranco Recchia, Partner Deloitte

Francesco Tilli, Direttore Relazioni Istituzionali Simest Spa

Riccardo Stefanelli, Confindustria Umbria, Consigliere delegato alla Cultura

Giorgio Mencaroni, Vicepresidente Unioncamere

Conclusioni

Donatella Tesei, Presidente Regione dell'Umbria