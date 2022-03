Tutto il programma della nuova edizione primaverile presso gli storici Giardini del Frontone

(UNWEB) Perugia. È una dolce meta al gusto di cioccolato quella che attende a Perugia tutti gli amanti del Cibo degli Dèi. Con l'arrivo della Primavera, nella suggestiva cornice del Capoluogo umbro, si terrà infatti la nuova edizione primaverile del popolarissimo Festival Internazionale del Cioccolato.

Ispirato alla Pasqua e alle sue golose prelibatezze, A Passo d'Uovo è il claim del nuovo format tutto da scoprire, dal 25 Marzo al 3 Aprile presso gli storici Giardini del Frontone.

Il ricco programma dell'imminente edizione è stato illustrato questa mattina presso il Salone d'Onore di Palazzo Donini a Perugia. Presenti, per l'occasione, la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e l'Assessore al Turismo del Comune di Perugia Gabriele Giottoli, insieme al Presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci. A fare da cornice ai relatori un maxi pannello raffigurante un'immagine di repertorio della città di Kiev con la sua tradizionale esposizione di grandi uova dipinte in occasione della Pasqua; un'usanza particolarmente sentita nel Paese che ha ispirato sia la realizzazione della mostra We Love Peace, visitabile ai Giardini del Frontone durante l'evento, che l'attività AbacadAba/1,2,3...Stella realizzata in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia a cui è stata affidata la decorazione artistica di 15 maxi uova, 4 delle quali esposte durante la presentazione dell'evento.

Tanto buon cioccolato e imperdibili attività a tema si preparano ad accogliere i fedelissimi chocolover: dall'immancabile Chocolate Show con oltre 40 espositori dei migliori prodotti in cioccolato, al ricco calendario di degustazioni, cooking show e laboratori, fino all'accogliente Oval Bar by Domiziani dove fermarsi per una dolce pausa relax. In quest'area saranno posizionati 18 tavoli a forma d'uovo e diversi oggetti con texture e colori legati al mondo del cioccolato realizzati dagli artigiani di Domiziani, azienda umbra leader nella lavorazione della pietra lavica da più di 30 anni.

Entrando nel dettaglio del programma, tutti i giorni, lo spazio dedicato agli Special Event attende i golosi per dolci incontri ravvicinati sotto la guida esperta di Maestri Pasticceri e Cioccolateri. Il ricco calendario di appuntamenti è realizzato in collaborazione con voglioCioccolato, che propone degustazioni di cioccolato fondente proveniente dai Paesi più lontani e varie occasioni di approfondimento per imparare a riconoscere tutte le note aromatiche dell'amatissimo Cibo degli Dèi, con Dulcinea e il suo Guarda e Impara, mentre il Maestro Pasticcere Federico Anzellotti accompagnerà il pubblico in un'imperdibile Chocolate Adventure: il dolce "euforia". Inoltre, Il Cioccolato buono che fa bene a cura di Laerbium e Il Trittico secondo Tortamivia a base di cioccolato, olio e sale, laboratorio di alta pasticceria della giovane cake designer ucraina Anastasia Cherednychenko.

E ancora, tra i Choco Lab proposti, Praline in corso con il Maître Chocolatier Nicola Maramigi, protagonista anche degli appuntamenti esperienziali A 4 mani per mettersi alla prova nella creazione di dolci prelibatezze. Mani in pasta anche in compagnia di Peccati di Gola e dei suoi A scuola di cucina e ll piacere di imparare. Si prosegue con le full immersion Alla scoperta del gelato firmate Mastro Cianuri e con i golosi abbinamenti tra Vino e Cioccolato, a cura di Assosommelier e Umbria Top, e tra Grappa e Cioccolato a cura di ANAG – Associazione Nazionale Assaggiatori Grappe e acqueviti, in abbinamento al Cioccolato Vanini. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria sul sito www.eurochocolate.com.

Tante anche le iniziative che l'evento dedica al suo giovanissimo pubblico. Saranno infatti ben otto le aree Choco Funny dedicate ai più piccini e ai loro genitori, per un goloso intrattenimento a tema che fonde gioco e didattica. Si inizia con un imperdibile viaggio nelle lontane Terre del Cacao, a cura di IAAS - Associazione Internazionale degli Studenti di Agraria, che guiderà i piccoli esploratori alla scoperta delle affascinanti origini del Cioccolato. Ad accompagnarli nel Cocoa World, insieme a delegati IAAS, coinvolgenti attività interattive e digitali per meglio comprendere l'incredibile biodiversità contenuta in un cioccolatino o in una fumante tazza di cioccolata. Dalla teoria alla pratica, grazie a Piantala, per un'esclusiva full immersion tra vere piante di cacao realizzata in collaborazione con l'Associazione ecuadoriana di produttori di cacao UNOCACE. Qui ogni visitatore potrà piantare il proprio seme di cacao e tornare a casa con un dolce ricordo di cui prendersi cura. Imperdibili anche i laboratori ispirati al mondo del digitale per un originale incontro ravvicinato con le nuove tecnologie: Choco Bit, in collaborazione con KidsBit, il festival per i più piccoli di Cooperativa Densa e Mi si è rotto l'uovo non l'ho fatto apPOST, realizzato in collaborazione con il POST, Museo della Scienza di Perugia. Un tuffo nell'arte con i laboratori Choco Art, all'interno dei quali verrà messa alla prova la propria creatività con la costruzione di coniglietti pasquali, in collaborazione con il teatro figurativo Tieffeu e disegni artistici applicati a golose uova di cioccolato, in collaborazione con l'Associazione AniMatamente.

E ancora, tanti divertenti giochi per dare libero sfogo alle inesauribili energie di cui il cioccolato è tra le fonti più amate. Si va quindi dalla Caccia all'Uovo al Tiro all'Uovo, tentando di centrare un originale bersaglio a tema, passando per la Pesca all'Uovo presso il piccolo specchio d'acqua presente all'interno dei Giardini, fino all'originale Maratova, una divertente Corsa con i Sacchi di juta utilizzati per trasportare il cacao. Per tutti i partecipanti golosi omaggi in cioccolato!

Le attività inserite nel circuito Choco Funny saranno accessibili a tutti ma è consigliato l'acquisto di Eggoquà, il Cestino dalle Uova d'Oro che permetterà non solo di giocare ma anche di ricevere golose uova di cioccolato.

Il divertimento non si ferma qui. All'interno dei Giardini del Frontone saranno infatti di nuovo protagoniste l'irresistibile Choco Parade firmata Accademia Creativa e l'esclusiva Choco Arrampicata in presenza di istruttori qualificati, grazie alla collaborazione con la palestra Tacchi e Svasi. Appuntamento, inoltre, con Choco Live rigorosamente a tema: l'imperdibile Teatro dei Burattini, la divertente Fabbrica delle Bolle e l'esilarante magia di Choco Magic, firmati Facciamo Festa e le avvincenti Letture animate Io so volare e Alla ricerca dell'uovo di cioccolato curate da Tieffeu.

Anche la Regione Umbria torna protagonista a Eurochocolate con Andiamo al Nocciòlo, per promuovere un prodotto fortemente legato al mondo del cioccolato e che negli ultimi anni ha iniziato a ricoprire un ruolo interessante all'interno della filiera produttiva agroalimentare umbra: la nocciola. Il noccioleto e la relativa attività sono realizzati in collaborazione con UmbraFlor, che ha curato anche gli importanti lavori di riqualificazione dei Giardini del Frontone promossi attraverso un Patto di Collaborazione tra Eurochocolate e il Comune di Perugia.

Molteplici anche le installazioni e i percorsi espositivi proposti durante l'evento. Particolarmente sentita la mostra fotografica We Love Peace, dedicata all'Ucraina, che propone 28 scatti sul tema delle uova pasquali decorate a mano: una tradizione fortemente radicata e tramandata di generazione in generazione che merita di essere approfondita e che, con il suo messaggio di rinascita, rappresenta in questa occasione la cornice di una raccolta fondi destinata al popolo ucraino. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Caritas di Perugia alla quale saranno affidati i contributi raccolti, destinati al sostegno delle famiglie ucraine che in questi giorni hanno trovato accoglienza nel comune di Perugia.

AbacadAba/1,2,3...Stella è la mostra interattiva, realizzata con i lavori degli studenti dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" attraverso un'installazione che invita alla scoperta di contenuti online. Quindici grandi uova dell'altezza di un metro, meticolosamente decorate, per altrettante postazioni che rappresentano le porte di accesso all'esposizione, fruibile da smartphone attraverso dei codici QR. Opere che, come mappe astrali, configurano traiettorie immaginarie, volte all'esplorazione dell'infinito, rappresentando un invito al viaggio. "L'iniziativa è frutto della collaborazione tra due dipartimenti dell'Accademia grazie alla quale gli studenti, con differenti specificità, hanno interagito tra loro per la creazione di un'installazione che abbina competenze estetiche e pittoriche con contenuti grafici e multimediali che coinvolgono il visitatore invitandolo a interagire con le opere presenti in mostra", spiegano le professoresse Lucilla Ragni ed Elisabetta Furin, rispettivamente coordinatrici del Dipartimento di Arti Visive e del Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate.

A realizzare una simpatica installazione, perfetta per divertenti scatti a tema, saranno invece i Piccioni Radioattivi, gruppo informale di giovani artisti che dal 2017 si riuniscono all'interno del Centro Servizi Giovani del Comune di Perugia organizzando performance e progetti. Protagoniste le sagome bidimensionali raffiguranti l'immancabile piccione radioattivo alle prese con alcune uova di cioccolato rotte, a richiamare l'episodio firmato Alfred HitCHOK accaduto sulla scalinata di Palazzo dei Priori in occasione del primissimo lancio dell'evento.

Inoltre, mantenuta la promessa di tornare nel Centro Storico di Perugia, dopo due anni di forzata assenza, Eurochocolate ha già presentato una delle iniziative di punta della nuova edizione: l'imperdibile Caccia al Tesovo. Appositamente pensata per valorizzare al meglio i principali punti di interesse dell'Acropoli, prevede l'individuazione di 5 itinerari alla scoperta degli altrettanti Rioni storici della città: Porta Sole, Porta San Pietro, Porta Eburnea, Porta Santa Susanna e Porta Sant'Angelo. Semplice e articolato al tempo stesso, il meccanismo che ha consentito di mettere in rete alcuni tra i principali tesori della città. L'acquisto del biglietto di ingresso a Eurochocolate consentirà infatti a ciascun visitatore di ritirare, oltre a 10 monete in cioccolato, una simpatica Choco Cornice ispirata alla forma dell'uovo, scegliere l'itinerario preferito, inquadrare il QR code e scattare la foto di ciascuno dei 5 punti di interesse indicati. Al termine del percorso, tutti i partecipanti riceveranno in omaggio Eggolo by Costruttori di Dolcezze, l'imperdibile uovo di Pasqua da 150 grammi o Eggolo Maxi (da 240 grammi) se consegneranno presso i desk di Eurochocolate il biglietto di ingresso a uno dei Musei aderenti all'iniziativa. Dal Museo del Capitolo della Cattedrale di San Lorenzo al Pozzo Etrusco, passando per il Museo dell'Accademia delle Belle Arti di Perugia, fino al coinvolgimento di Palazzo Baldeschi al Corso, del Museo Civico di Palazzo della Penna e del Nobile Collegio del Cambio, questi i tesori perugini individuati, insieme al MANU-Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria, il più vicino dei Poli museali alla dolce kermesse dove nelle giornate di Sabato e Domenica, alle ore 12 e alle ore 16, sono previste visite guidate dedicate ai visitatori di Eurochocolate.

Il protagonismo dei Musei si estende a tutta la regione: grazie al coinvolgimento del Sistema museale regionale, infatti, tutti coloro che prima di arrivare a Eurochocolate faranno visita a uno dei musei del Cuore Verde d'Italia potranno ritirare 2 Eggolo anziché uno. L'iniziativa è frutto della collaborazione con Sviluppumbria con la quale, durante l'evento, verrà anche presentato un aggiornamento dell'iniziativa Choco Local lanciata lo scorso Ottobre e legata all'innovazione di prodotto a tema cioccolato. Il progetto a tema design, che ha lo scopo di sviluppare e lanciare sul mercato del cioccolato nuove forme, usi inediti, prodotti non convenzionali e soprattutto sostenibili, coinvolge oltre 60 studenti provenienti da rinomati poli formativi di Umbria, Marche e Abruzzo, e vede protagonista anche la Scuola Politecnica di Design di Milano attiva con un team del Master di Food Design and Innovation.

La Caccia al Tesovo sarà anche una preziosa occasione per invitare i visitatori a scoprire le attività Extra Chocolate programmate per le vie del Centro Storico della città e organizzate grazie alla proficua collaborazione con le Associazioni Borgo Bello, Perugia in Centro, Priori e Perugia 1416. Tutte le iniziative Extra Chocolate sono consultabili al link www.eurochocolate.com/perugia2022/extrachocolate .

E ancora, nella centralissima Piazza Matteotti un accogliente spazio ospiterà dal 25 Marzo fino al 18 Aprile (Pasquetta), la produzione live delle uova di cioccolato Eggofatto, consentendo la personalizzazione delle sorprese che i visitatori potranno far inserire all'interno di ogni uovo. La Fabbrica delle Uova di Cioccolato è realizzata in collaborazione con Be Well e con lo storico partner FBM.

Sono già aperte le prevendite (www.eurochocolate.com/perugia2022/acquisto-biglietti) protagoniste, nei giorni scorsi, della campagna capitanata dal simpaticissimo Zio Conby, il con(b)iglietto che salta la fila. Acquistando online i Choco Biglietti sarà infatti possibile entrare direttamente senza fare alcuna fila all'ingresso. Il costo del biglietto intero giornaliero è di 8 euro a persona nei giorni feriali e di 10 euro a persona il Sabato o la Domenica. Per i ragazzi tra gli 11 e i 17 anni la tariffa è ridotta a 4 euro dal lunedì al venerdì e a 5 euro nel weekend. I bambini fino a 10 anni entrano gratis.

Anche per questa speciale edizione, Trenitalia sarà Official Carrier con vantaggi per i clienti regionali che sceglieranno il treno per raggiungere l'evento e che esibiranno il proprio biglietto nell'area ticketing. Radio Subasio è la radio ufficiale del Festival più goloso. Musica protagonista anche grazie alla collaborazione con T-Trane nello spazio dedicato all'imperdibile Aperitovo.

Si ringraziano i partner che hanno collaborato alla realizzazione di questa nuova edizione primaverile: Banca Centro Toscana-Umbra, ISA, Toy Motor, Umbria Ufficio, Giuliano Tartufi.

Eurochocolate Perugia vi aspetta ai Giardini del Frontone dal 25 Marzo al 3 Aprile!