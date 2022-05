(UNWEB) A due anni dall’ inizio della pandemia, tornano i concerti, voluti dal Presidente P. Giuseppe Battistelli, ofm, dell’ Associazione Santo Sepolcro Foligno ETS.

Il primo di questi concerti, in occasione del decennale dell’ Associazione, vede artisti provenienti dall’ Umbria e da fuori regione che si esibiranno nella splendida Basilica di Santa Maria in Aracoeli, in Campidoglio, a Roma, domenica 29 maggio 2022, alle ore 18.



I brani che verranno presentati sono: Ave Corpus K 618 in Re maggiore, di W.A Mozart, di gran lunga la composizione più celebre e Requiem for the living di Dan Forrest.

Fuori da ogni contingenza, anche se contrassegnato da elementi di originale modernità, è il Requiem for the living, composto nel 2013 dal compositore americano Dan Forrest, una partitura che si inserisce nel lungo solco della tradizione della musica sacra, nel confronto con il tema universale della morte e della redenzione, rileggendo in modo personalissimo la struttura del Requiem, come invocazione di pace e riposo anche per i vivi, con la loro lotta con il dolore e la tristezza, non solo quindi per i morti. Dan Forrest è stato descritto come un compositore” di una magnifica e superba scrittura corale, ricca di momenti emozionanti ( Salt Lake Tribune ). Le sue opere hanno ricevuto tanti premi e riconoscimenti e sono state eseguite in molte sedi, in varie parti del mondo, Il Requiem per la vita è diventato il lavoro più conosciuto con spettacoli negli Stati Uniti ( Carnegie Hall ), in Europa, Asia, Africa e Sud America . Forrest ha conseguito una laurea di dottorato in composizione presso l’Università Kansas e di un master in pianoforte. Svolge anche un’attività didattica molto intensa sia nelle Università che presso diversi cori europei e americani.

Il Maestro Fabio Ciofini dirigerà tre cori, un orchestra e alcuni solisti: Corale Marietta Alboni di Città di Castello , Maestro Marcello Marini, il Coro Polifonico di Città di Tolentino, Maestro Aldo Cicconofri, il Coro Canticum Novum di Solomeo, l’ Orchestra da Camera di Perugia, i soprani Samantha Faina e Melissa D’ Ottavi e il tenore David Sotgiu.

Il concerto è organizzato dall’ Associazione Santo Sepolcro Foligno ETS e dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli.

Per questa rappresentazione autorevole hanno dato il patrocinio la Regione Lazio, la Regione Umbria, Roma Capitale, il Comune di Foligno, il Vicariato di Roma ed il FEC - Fondo Edifici per il Culto – ( Ministero dell’ Interno ) che si ringraziano, insieme ai Frati Minori del Lazio per la gentile concessione della Basilica.

Come negli anni precedenti per chi vorrà vivere una giornata con Santa Messa, pranzo e concerto verrà organizzato un autobus che partirà da Perugia e fermerà ad Assisi, Foligno, Spoleto e Terni con rientro in serata.

Gli organizzatori evidenziano che verranno rispettate le norme anti Covid, inoltre, consigliano che per esigenze protocollari e di sicurezza di confermare la partecipazione entro il 24 maggio.

INGRESSO LIBERO