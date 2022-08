(UNWEB) Il Festival Internazionale Green Music prosegue con un ricco programma e il 7 agosto alle ore 18,30 fa tappa al Bosco Margaritelli con il Concerto nel Bosco del grande bandoneista Fabio Furia accompagnato dal pianista Marco Schirru.

Il concerto dal titolo Contemporary Tango offrirà un vero e proprio viaggio attraverso la storia del tango, proponendo un'interessante fusione e contaminazione tra tradizione, innovazione, tecnica, immaginazione e improvvisazione. Gli ascoltatori potranno emozionarsi circondati da una cornice stupenda e suggestiva, mentre la musica spazierà dal Tango tradizionale, fino alle influenze jazz e d'avanguardia di Astor Piazzolla e alle composizioni originali.

Fabio Furia è compositore e arrangiatore, oltre che tra i bandoneisti più apprezzati in Europa. Si è esibito nelle sale da concerto più prestigiose del mondo e ha iniziato a studiare fisarmonica all'età di 7 anni. Marco Schirru è un giovane pianista, che vanta già una carriera ricca di importanti riconoscimenti.

I due Maestri emozioneranno il pubblico, aiutati dalla magia del bosco, un luogo di pace e tranquillità dove poter godere dei dolci suoni della natura e poter apprezzare la bellezza del verde umbro.

Anche questo concerto, così come tutti gli altri in programma all'interno della VI edizione del Festival Internazionale Green Music, sarà completamente gratuito, in linea con i valori della manifestazione e del suo direttore artistico Maestro Maurizio Mastrini, che intende diffondere cultura musicale senza alcun tipo di barriera, neanche economica.