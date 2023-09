(UNWEB-ASI) Perugia 30 settembre 2023 - Oggi si celebra ed in questa ricorrenza prende il via a Perugia l'importante evento scientifico culturale Medicus: Premio Gentile da Foligno 2023.

Medicus: Premio Gentile da Foligno si svolgerà in due giornate, 30 settembre e 7 ottobre, a Perugia “Medicus”, l’evento a cura dell’associazione culturale Sophia Umbria Marche per celebrare la giornata internazionale dell’anziano.

Medicus: Premio Gentile da Foligno, si propone tre obiettivi: far conoscere la figura di Gentile da Foligno: uno dei più grandi medici della storia, parlare del più importante fenomeno della nostra attuale società: l’invecchiamento della popolazione e, non da meno, unire le due generazioni a confronto: ”i giovani ed i vecchi”, dove la parola “vecchio”, “bianco per antico pelo”, non ha più un valore dispregiativo ma viene rivalutata per la prospettiva di un futuro solido che può garantire al “giovane”.

“Medicus” è un evento annuale ed un luogo d’incontro tra scienziati, mondo della divulgazione e popolazione; è stato pensato per avvicinare e facilitare il dialogo tra i professionisti della Sanità e le persone. Parlare di grandi temi socio-sanitari in modo semplice e comprensibile, aiuta certamente l’azione sinergica tra medico e cittadino, informazione ed istituzioni.

“Medicus” vuole porre in evidenza anche l’opera di professionisti benemeriti, conferendo loro il “Premio Gentile da Foligno”, ormai divenuto un riconoscimento prestigioso a livello nazionale.

1^ GIORNATA SABATO 30 SETTEMBRE

CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’ANZIANO

ORE 10,00 Sala dei convegni - Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Perugia

Incontro su “Sanità e Vecchiaia” e “Telemedicina”

Interverranno:

Dr. Filippo Anelli, Presidente FNOMCeO

Prof.ssa Patrizia Mecocci, Direttrice della S.C. di Geriatria dell’AO di Perugia e Ordinario di Geriatria e Gerontologia dell’Università di Perugia

CONTRIBUTO di S.E. Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della Commissione ministeriale per la riforma socio-sanitaria della Popolazione Anziana

-------------------

Dr. Lucio Patoia, Primario di Medicina Interna del P.O. di Foligno.

Dr.ssa Marta Micheli, Responsabile del servizio Immunotrasfusionale del P.O. di Foligno.

Presenta e modera l’evento il Dr. MORENO FINAMONTI, ideatore di MEDICUS : Premio Gentile da Foligno.

—---

ORE 16.30 Sala dei Notari – Comune di Perugia

Medicus: Premio Gentile da Foligno incontra “l’Arte e la Medicina”:

Saluti del Sindaco di Perugia Avv. ANDREA ROMIZI

Presentazione della figura di Gentile da Foligno a cura del Dr. MORENO FINAMONTI, Presidente dell’associazione culturale Sophia Umbria-Marche

Contributo di S.E. Monsignor VINCENZO PAGLIA dedicato alla celebrazione della giornata internazionale dell’anziano,

Contributo del Dr. FILIPPO ANELLI, Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ed Odontoiatri d’Italia,

Contributo della Dott.ssa TIZIANA FRITTELLI Presidente Nazionale di Federsanità Anci.

Panel a cura della Regione Umbria “Invecchiamento della popolazione: come intervengono i Programmi della Regione Umbria finanziati con il Fondo Sociale Europeo”

Lectio Magistralis di VITTORIO SGARBI “Arte e Vecchiaia”

Il premio Gentile da Foligno verrà consegnato al Prof. BRUNANGELO FALINI.

ISTITUZIONI INTERESSATE:

Ministero della Salute

Regione Umbria

Assemblea regionale dell’Umbria

Provincia di Perugia

Comune di Perugia

Anci Umbria

Camera di Commercio dell’Umbria

Ordine nazionale dei Medici ed Odontoiatri

Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Perugia

Federsanità Anci Nazionale

Federsanità Anci Umbria

Ordine nazionale degli Architetti

Con il sostegno della FONDAZIONE DI PERUGIA