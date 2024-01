(UNWEB) Perugia. Domenica 14 gennaio 2024 alle ore 17 nuovo appuntamento della stagione di teatro ragazzi Uno spettacolo di famiglia curata da Fontemaggiore al Teatro Brecht di Perugia con lo spettacolo BRICIOLE DI FELICITA’.

Non lontano da qui, in un bosco di case sospese, irrompe all’improvviso il Venditore di Felicità. Vende felicità in barattolo! “Ma come… la felicità si vende?” Gli abitanti del villaggio la comprano, ne hanno un gran bisogno! Peccato però che i barattoli siano vuoti! Ma dov’è finita la felicità? Chi l’ha presa? Dove si trova? Ai piedi delle case sospese, nel “buco”, vive Ohibò. Ohibò è strano, non parla la lingua degli abitanti delle case sospese ed è diverso da loro…sembra felice. Che abbia preso lui la loro felicità? Inizia così un’avventura che porterà gli abitanti del villaggio ad uscire dalle loro case e a relazionarsi tra loro, a parlarsi e infine a conoscersi davvero. Quando scopriranno il segreto di Ohibò si accorgeranno di aver scoperto il segreto della felicità.

Produzione Fondazione Sipario Toscana / Teatro Linguaggicreativi/ ArteVox Teatro per la regia di ArteVox Teatro. Ispirato a Il Venditore di Felicità di Davide Calì e Marco Somà, Kite Edizioni; di Anna Maini con la consulenza artistica di David Faraco. Con Alessia Candido, Matteo Piovani. Pupazzi Marco Lucci, Laborincolo. Illustrazioni Rossana Maggi, video design e scene Maria Elena Fusacchia. Musiche originali Gipo Gurrado.

Si ringraziano Giorgia Goldoni, Nadia Milani

dai 3 anni

teatro di figura

durata 50′