Il 9 marzo 2024 a Perugia, dalle ore 16.30 nello scenario della Sala S. Anna in Viale Roma 15, la storica Associazione Culturale “Luigi Bonazzi” organizza la Conferenza evento



(UNWEB) Perugia. Incentrato sui più recenti eventi dell’attualità ufologica che hanno visto anche la testimonianza sotto giuramento al Congresso americano di David Grusch, ex membro dell'Intelligence che ha confermato la realtà storica di un incidente UFO avvenuto sul territorio italiano nel 1933, l’appuntamento a ingresso libero organizzato dall’Associazione Culturale “Luigi Bonazzi” si concentrerà inoltre sullo storico ufologico della regione Umbria e sul Progetto Titano, iniziativa tesa a portare la questione degli UFO all’Assemblea Generale dell’ONU in questo 2024 supportata dall’associazione italiana Centro Ufologico Nazionale (CUN) e dalla Organizzazione Non Governativa ICER (International Coalition for Extraterrestrial Research), entrambe presiedute dal giornalista, saggista e sociologo Roberto Pinotti.



Modera l’evento il giornalista e critico d’arte Guido Buffoni



I Relatori

Roberto Pinotti: tra i fondatori del CUN – Centro Ufologico Nazionale e suo attuale Presidente. Giornalista aerospaziale e sociologo, ha dedicato la sua vita allo studio e alla divulgazione del fenomeno scrivendo, ad oggi, di più di 60 libri sull’argomento tradotti in sette lingue. Conferenziere in Italia e all’estero, presenza costante nelle tv e nelle radio e considerato da più parti, anche quelle avverse, il più grande ufologo del mondo, Pinotti è attualmente presidente pure dell’ICER - International Coalition for Extraterrestrial Research, e coordinatore da oltre trenta anni del Simposio Mondiale di Ufologia organizzato annualmente nella Repubblica di San Marino.

Paolo Guizzardi: referente ICER per l’Italia e socio CUN, da anni attivo nello studio e nella divulgazione ufologica attraverso il suo sito paologuizzardi.net. E’ uno dei massimi esperti al mondo del “Caso Ummo”, una delle pagine più dibattute della casistica ufologica del Ventesimo Secolo.

Riccardo Protani è attualmente uno dei Consiglieri Nazionali del CUN con l’incarico del Coordinamento Interregionale Umbria/Lazio. Componente dell’Ufficio Stampa del CUN, giornalista con numerosi articoli sul tema ufologico pubblicati sulla rivista ufficiale del Centro, “UFO International Magazine”, è autore anche del podcast ufologico “Oltre il Confine - i File UFO di Liquipod”, disponibile su tutte le piattaforme dedicate. https://www.facebook.com/CUNLazioUmbria

Roberto Sannipola: Presidente dell’Associazione Culturale Costruire il Futuro e socio CUN, è giornalista anche per Agenzia Stampa Italia per la quale ha intervistato Roberto Pinotti con un lungo articolo sul web dedicato al fenomeno UFO approfondito nei suoi risvolti storici, esoterici, scientifici e geopolitici. https://agenziastampaitalia.it/

Le Associazioni

L’Associazione Culturale “Luigi Bonazzi” nasce a Perugia nel 1963 fondata dal maestro Franco Venanti insieme al fratello Luciano, al pittore Gerardo Dottori e ad altri intellettuali perugini. Nel corso degli anni ha dato vita a numerosi eventi culturali di spicco e convegni di rilievo internazionale. Si pone come “Anello di congiunzione fra la realtà culturale della città di Perugia, la sua tradizione più alta, otto-novecentesca, e il presente, segnato dalla necessità di valorizzare la ricerca erudita, ma anche la vita sociale, che esprime il capoluogo”. https://acluigibonazzi.wixsite.com/my-sitehttps://www.facebook.com/AssociazioneCulturaleLuigiBonazziPerugia

Il CUN - Centro Ufologico Nazionale nasce nel 1967 per lo studio con approccio scientifico e metodologico del tema degli Oggetti Volanti Non identificati e tutti i fenomeni connessi. Da sempre apartitico, apolitico e senza scopo di lucro, il CUN opera con indagini sui casi segnalati e nella divulgazione specifica attraverso eventi, conferenze, convegni e simposi, pubblicazioni multimedia, magazine e libri. Attualmente il CUN è una delle poche associazioni al mondo più longeve nel campo, con 57 anni di attività ininterrotta. https://www.centroufologiconazionale.net/https://www.facebook.com/CentroUfologicoCUN

L’ICER - International Coalition for Extraterrestrial Research è l'organizzazione Non Governativa internazionale nata nel 2020 con l'impegno di formare e sensibilizzare con programmi e progetti ad hoc le istituzioni dei governi del mondo sul tema UFO. Attualmente è composto da esperti di oltre 30 Paesi e ha come Presidente Roberto Pinotti, già presidente del CUN, che ne è referente per la Repubblica di San Marino. https://icer.network/https://www.facebook.com/icer.network