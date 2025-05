(UNWEB) Perugia. Venerdì 30 maggio 2025, alle ore 19.00, il CVA di Montelaguardia ospiterà A Cena col Dottore, un evento che unisce divulgazione scientifica e buon cibo.

Il Dott. Riccorclo Bogini, medico di Medicina Generale a Montelaguardia, guiderà l’incontro con un approccio chiaro e accessibile, esplorando il tema “Virus e Batteri: nemiciamici ovvero come impareremo a non preoccuparci ed amare questi microrganismi”. Un’occasione per comprendere meglio il funzionamento del nostro corpo e il ruolo fondamentale di questi microrganismi nella nostra salute.

Dopo la conferenza, si potrà gustare un piatto speciale: penne al Sugo del Dottore, accompagnate da vino. Il contributo per la cena è di 5 euro ed è consigliata la prenotazione tramite WhatsApp o un messaggio al numero 3406074646 (Eros), fino ad esaurimento posti.

Durante la serata sarà possibile iscriversi o rinnovare l’iscrizione all’Associazione, un passo importante per sostenere iniziative che arricchiscono la comunità.

Un evento da non perdere, dove sapere e convivialità si fondono in una serata speciale!