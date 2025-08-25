Venerdì 29 – Sabato 30 – Domenica 31 Agosto 2025
Perugia – Corso Vannucci, Piazza della Repubblica, Piazza IV Novembre, Arena Borgo Bello
(UNWEB) Perugia. Dopo l'anteprima di fine luglio, il Festival Internazionale delle Figure Animate torna ad animare il centro di Perugia per un intero weekend, con un ricco programma di spettacoli, animazioni e laboratori per tutte le età.
Dal pomeriggio di venerdì 29 agosto, artisti e compagnie provenienti da tutta Italia e dall'estero daranno vita a marionette, burattini, pupazzi e invenzioni sceniche nei luoghi più suggestivi della città. Un viaggio tra poesia, divertimento, stupore e memoria, pensato per incantare grandi e piccoli.
VENERDÌ 29 AGOSTO
Dalle ore 18.00 – Corso Vannucci, Piazza della Repubblica
Compagnia BAMBABAMBIN (Belluno)
IL MERCANTE DI LEGNATE – Burattini della Commedia dell'Arte
Con umorismo e ritmo, Arlecchino si reinventa commerciante... di legnate! Una favola moderna sul rispetto e la giustizia.
Laura Kibel – Teatro dei Piedi (Roma)
VA' DOVE TI PORTA IL PIEDE
Spettacolo iconico e senza tempo, acclamato in tutto il mondo: i piedi di Laura diventano volti, storie e simboli universali, in una miscela di poesia visiva, musica e ironia.
Compagnia Cerchio Tondo (Lecco)
L'OMINO DEI SOGNI
Un affascinante narratore apre i suoi teatrini in miniatura, popolati da marionette in legno e terracotta. Storie della buonanotte dal sapore antico.
Teatro in Trambusto – Francesca Zoccarato
VARIETÀ PRESTIGE – Marionette a filo
Una raffinata clown in gonnella e i suoi compagni di legno omaggiano il cabaret e l'avanspettacolo degli anni '30. Un piccolo varietà teatrale, tra musica, eleganza e colpi di scena.
Compagnia Marionette Di Filippo (Italia-Australia)
APPESO A UN FILO
Spettacolo pluripremiato, senza parole, che ha conquistato 31 nazioni. Marionette che emozionano e raccontano storie con musica dal vivo, movimento e poesia.
Piccola Carovana
GINO LO STRUZZO – Animazione itinerante con pupazzo su trampoli
Ore 18.30 – Arconi del Pincetto (Stazione Minimetro)
Mountain Vision (Olanda)
IL CARTOMANTE – Animazione itinerante
Ore 19.00 – Piazza IV Novembre
Compagnia Molino Rosenkranz (Pordenone)
BAMBINO ORSO – Spettacolo all'interno di una yurta luminosa
Una fiaba ambientata nella tundra siberiana, narrata da una sciamana dei Nenets. Un viaggio immersivo tra immagini, luci e marionette.
Ore 21.30 – Arena del Borgo Bello
Teatro Silfo (Murcia – Spagna)
CHATUNGLA – Marionette realizzate con materiali di recupero
Animali esotici costruiti con rottami e oggetti dimenticati prendono vita in un circo poetico e coinvolgente. Tra pinguini di barattolo, giraffe-scala e leoni-armadio, CHATUNGLA invita a riscoprire la bellezza del riuso creativo. Spettacolo visivo, musicale e senza parole.
(https://www.youtube.com/watch?v=qnktw6SG58k&ab_channel=TEATROSILFO)
SABATO 30 AGOSTO
Ore 10.00 – Teatro di Figura Perugia
Laboratorio creativo con materiali di riciclo a cura di Teatro Silfo (gratuito, su prenotazione).
Spazio giochi a cura di Città del Sole.
Ore 18.30 – Teatro di Figura Perugia
Percorsi Animati – Visita spettacolarizzata al Museo delle Marionette dei Mirabassi (gratuito, su prenotazione)
Ore 21.30 – Arena del Borgo Bello
Compagnia Di Filippo (Italia-Australia)
VARIATIONS
Il viaggio esistenziale e poetico di "Proto", marionetta consapevole dei suoi fili e delle sue trasformazioni. Un racconto contemporaneo che riflette sull'identità, la fragilità e la tecnologia, tra teatro visuale e ironia.
(https://vimeo.com/1033146843?fl=pl&fe=vl)
DOMENICA 31 AGOSTO
Ore 18.30 – Teatro di Figura Perugia
Percorsi Animati con le marionette dei Mirabassi, negli spazi interni ed esterni del Teatro e del Museo (gratuito, su prenotazione)
Ore 21.30 – Arena del Borgo Bello
Verónica González (Italia – Argentina)
C'ERA DUE VOLTE UN PIEDE
I piedi dell'artista diventano marionette in carne e ossa: uno spettacolo divertente, poetico e coinvolgente che ha conquistato il pubblico di oltre 30 Paesi e i palcoscenici più prestigiosi, tra cui America's Got Talent, Rai 1, Tu sì que vales. Una performance originale, tra musica, teatro, danza e comicità.
EVENTI COLLATERALI
Sala del Teatro di Figura Perugia
Mostra "Anime in Luce" a cura di Gianni Biccari
Fotografie storiche del Festival tra il 1995 e il 2005
Museo delle Marionette dei Mirabassi
Visite guidate su prenotazione (ore 9.30 – 15.30)
Tutti gli eventi sono gratuiti, eccetto gli spettacoli serali all'Arena del Borgo Bello (ingresso: € 7)
Info e prenotazioni: 075 5725845