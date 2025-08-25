Venerdì 29 – Sabato 30 – Domenica 31 Agosto 2025

Perugia – Corso Vannucci, Piazza della Repubblica, Piazza IV Novembre, Arena Borgo Bello

(UNWEB) Perugia. Dopo l'anteprima di fine luglio, il Festival Internazionale delle Figure Animate torna ad animare il centro di Perugia per un intero weekend, con un ricco programma di spettacoli, animazioni e laboratori per tutte le età.

Dal pomeriggio di venerdì 29 agosto, artisti e compagnie provenienti da tutta Italia e dall'estero daranno vita a marionette, burattini, pupazzi e invenzioni sceniche nei luoghi più suggestivi della città. Un viaggio tra poesia, divertimento, stupore e memoria, pensato per incantare grandi e piccoli.

VENERDÌ 29 AGOSTO

Dalle ore 18.00 – Corso Vannucci, Piazza della Repubblica

Compagnia BAMBABAMBIN (Belluno)

IL MERCANTE DI LEGNATE – Burattini della Commedia dell'Arte

Con umorismo e ritmo, Arlecchino si reinventa commerciante... di legnate! Una favola moderna sul rispetto e la giustizia.

Laura Kibel – Teatro dei Piedi (Roma)

VA' DOVE TI PORTA IL PIEDE

Spettacolo iconico e senza tempo, acclamato in tutto il mondo: i piedi di Laura diventano volti, storie e simboli universali, in una miscela di poesia visiva, musica e ironia.

Compagnia Cerchio Tondo (Lecco)

L'OMINO DEI SOGNI

Un affascinante narratore apre i suoi teatrini in miniatura, popolati da marionette in legno e terracotta. Storie della buonanotte dal sapore antico.

Teatro in Trambusto – Francesca Zoccarato

VARIETÀ PRESTIGE – Marionette a filo

Una raffinata clown in gonnella e i suoi compagni di legno omaggiano il cabaret e l'avanspettacolo degli anni '30. Un piccolo varietà teatrale, tra musica, eleganza e colpi di scena.

Compagnia Marionette Di Filippo (Italia-Australia)

APPESO A UN FILO

Spettacolo pluripremiato, senza parole, che ha conquistato 31 nazioni. Marionette che emozionano e raccontano storie con musica dal vivo, movimento e poesia.

Piccola Carovana

GINO LO STRUZZO – Animazione itinerante con pupazzo su trampoli

Ore 18.30 – Arconi del Pincetto (Stazione Minimetro)

Mountain Vision (Olanda)

IL CARTOMANTE – Animazione itinerante

Ore 19.00 – Piazza IV Novembre

Compagnia Molino Rosenkranz (Pordenone)

BAMBINO ORSO – Spettacolo all'interno di una yurta luminosa

Una fiaba ambientata nella tundra siberiana, narrata da una sciamana dei Nenets. Un viaggio immersivo tra immagini, luci e marionette.

Ore 21.30 – Arena del Borgo Bello

Teatro Silfo (Murcia – Spagna)

CHATUNGLA – Marionette realizzate con materiali di recupero

Animali esotici costruiti con rottami e oggetti dimenticati prendono vita in un circo poetico e coinvolgente. Tra pinguini di barattolo, giraffe-scala e leoni-armadio, CHATUNGLA invita a riscoprire la bellezza del riuso creativo. Spettacolo visivo, musicale e senza parole.

(https://www.youtube.com/watch?v=qnktw6SG58k&ab_channel=TEATROSILFO)

SABATO 30 AGOSTO

Ore 10.00 – Teatro di Figura Perugia

Laboratorio creativo con materiali di riciclo a cura di Teatro Silfo (gratuito, su prenotazione).

Spazio giochi a cura di Città del Sole.

Ore 18.30 – Teatro di Figura Perugia

Percorsi Animati – Visita spettacolarizzata al Museo delle Marionette dei Mirabassi (gratuito, su prenotazione)

Ore 21.30 – Arena del Borgo Bello

Compagnia Di Filippo (Italia-Australia)

VARIATIONS

Il viaggio esistenziale e poetico di "Proto", marionetta consapevole dei suoi fili e delle sue trasformazioni. Un racconto contemporaneo che riflette sull'identità, la fragilità e la tecnologia, tra teatro visuale e ironia.

(https://vimeo.com/1033146843?fl=pl&fe=vl)

DOMENICA 31 AGOSTO

Ore 18.30 – Teatro di Figura Perugia

Percorsi Animati con le marionette dei Mirabassi, negli spazi interni ed esterni del Teatro e del Museo (gratuito, su prenotazione)

Ore 21.30 – Arena del Borgo Bello

Verónica González (Italia – Argentina)

C'ERA DUE VOLTE UN PIEDE

I piedi dell'artista diventano marionette in carne e ossa: uno spettacolo divertente, poetico e coinvolgente che ha conquistato il pubblico di oltre 30 Paesi e i palcoscenici più prestigiosi, tra cui America's Got Talent, Rai 1, Tu sì que vales. Una performance originale, tra musica, teatro, danza e comicità.

EVENTI COLLATERALI

Sala del Teatro di Figura Perugia

Mostra "Anime in Luce" a cura di Gianni Biccari

Fotografie storiche del Festival tra il 1995 e il 2005

Museo delle Marionette dei Mirabassi

Visite guidate su prenotazione (ore 9.30 – 15.30)





Tutti gli eventi sono gratuiti, eccetto gli spettacoli serali all'Arena del Borgo Bello (ingresso: € 7)

Info e prenotazioni: 075 5725845

