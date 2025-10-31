Il Festival è in programma sabato 8 novembre alle ore 21,15 al Teatro Lyrick di Assisi

Tra i nove finalisti anche la ternana Valeria Farinacci

(UNWEB) Assisi, – Nove sono i finalisti della settima edizione di "ProSceniUm, Festival della canzone Città di Assisi" e "Memorial Cristian Parisi", il concorso canoro nazionale riservato ai giovani talenti della musica cantautoriale, giunto alla sua settima edizione, in programma sabato 8 novembre alle ore 21,15 presso il Teatro Lyrick di Assisi. Si tratta di: Valeria Farinacci, 32 anni di Terni, con il brano "Dopo cena"; Tommaso Mauri (in arte Tommy Mauri), 25 anni di Carate Brianza (Monza), con "Gin a Capodanno"; Pasquale Raia (Raia), 29 anni di Scafati, con "Cosa siamo per davvero"; Valentina Indelicato, 24 anni di Pedara (Catania), con "Bluette"; Davide Caprari, 35 anni di Montemarciano (Ancona), con "Perfetto sarto"; Davide Cascini, 24 anni di Marsicovetere (Potenza), con "Domani sarà diverso"; Davide De Luca, 26 anni di Surbo (Lecce), con "Elettricità"; Valentina Tioli, 33 anni di Modena, con "Verde"; Luigi Bevilacqua (in arte Maredè), 26 anni di Senigallia, con "Taxy a Paris".

I nove finalisti – selezionati tra i 210 iscritti al festival – si esibiranno rigorosamente dal vivo accompagnati dall'orchestra diretta dal maestro Paolo Ciacci. A presentarli torna la coppia, che ha conquistato lo scorso anno il pubblico per la simpatia e verve dimostrata sul palco, composta da Rudy Zerbi, uno dei volti più noti della televisione italiana, e Loredana Torresi, cantante, presentatrice e vocal coach.

Ospiti speciali di questa edizione sono Federico Zampaglione, voce e mente dei Tiromancino, che riceverà il premio "Sorella Musica"; Silvia Mezzanotte, solista ed ex voce dei Matia Bazar; Kelly Joyce, diventata famosa nel 2001 con la celebre "Vivre la Vie" (800mila copie vendute nel mondo) e in Italia per la sua partecipazione nel 2024 nel programma televisivo "Tale e Quale Show".

Di grande qualità, come sempre, anche la giuria che dovrà proclamare il vincitore della serata. Quest’anno a presiederla sarà Peppe Vessicchio, direttore d’orchestra, arrangiatore e compositore tra i più amati in Italia, ha partecipato a oltre venti edizioni del Festival di Sanremo, vincendo quattro volte come direttore e quattro come miglior arrangiatore. Ad affiancarlo ci saranno: Marino Bartoletti, giornalista, conduttore televisivo (Il Processo del Lunedì, La Domenica Sportiva, Pressing, Quelli che il calcio), esperto di musica e scrittore, apprezzato e stimato “storico” del Festival di Sanremo è autore del libro “Almanacco del Festival di Sanremo”; Alessandro Bracci, ex direttore della sede interregionale della Siae di Roma, manager di artisti e avvocato esperto di diritto d'autore e di diritti connessi, assiste le diverse figure professionali che compongono la filiera dell’industria culturale e creativa; Emilio Munda, produttore artistico, compositore e autore per l’etichetta Sugar Music; Piero Romitelli, cantautore e autore multiplatino per l’etichetta Sony Publisihing; Francesco Morettini,pianista, compositore e produttore discografico italiano, più volte direttore d'orchestra al festival di Sanremo(new entry di questa edizione); Ignazio Failla, speaker di Radio Subasio; padre Alessandro Giacomo Brustenghi.

La manifestazione, ideata ed organizzata dall'Associazione Culturale ProSceniUm – Progetto Scenico Umbro, come ogni anno sosterrà un’associazione benefica. Quest’anno sarà la volta della odv “Con noi”, organizzazione di volontariato per le cure palliative di Assisi, che opera per dare assistenza domiciliare a malati inguaribili: assistenza sanitaria, sociale, psicologica, al malato e alla famiglia. È stata fondata nel 1994 da un gruppo di cittadini sensibili al problema di alleviare le sofferenze delle persone malate affette da patologia cronica evolutiva in fase terminale. L’associazione mette a disposizione del Servizio interdistrettuale di cure palliative e dell’Hospice di Perugia, personale specializzato e volontari che lavorano congiuntamente al personale dell’Usl Umbria 1 formando un’unica équipe.

L’ingresso al ProSceniUm sarà gratuito, ma chi vorrà potrà sostenere l’associazione “Con noi” (www.associazioneconnoi.it) attraverso i punti raccolta fondi, che saranno allestiti nel Teatro Lyrick la sera dello spettacolo, o con un semplice bonifico bancario intestato a: Con Noi associazione per le cure palliative Assisi (onlus), UniCredit Spa Ag. di Santa Maria degli Angeli - IBAN: IT 03 L 02008 38276 000029478249. Un piccolo gesto che può fare la differenza!

ProSceniUm è realizzato con il patrocinio della Regione Umbria, dell'Assemblea Legislativa dell’Umbria e della Provincia di Perugia, in collaborazione con la Città di Assisi e Siae (Società italiana degli autori ed editori) e con il sostegno di Nuovo Maie - i diritti degli artisti, Cna Umbria, Camera di Commercio dell'Umbria e Fondazione Perugia. Anche quest’anno Radio Subasio sarà la radio ufficiale del Festival.

Tutte le informazioni sono reperibili online nel sito di ProSceniUm:www.prosceniumfestival.it.