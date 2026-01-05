(UNWEB) Cinema d'autore, impresa e lavoro al centro dell'ultima tappa della rassegna promossa dalla Camera di Commercio dell'Umbria per i suoi 190 anni. Dopo il successo delle proiezioni a Perugia, il progetto approda al Politeama Lucioli con tre serate gratuite che raccontano, attraverso il cinema, coraggio imprenditoriale, responsabilità e libertà di scelta.

La rassegna della Camera di Commercio dell'Umbria approda a Terni

Dopo il successo delle proiezioni al PostModernissimo, allo Zenith e al Méliès di Perugia, Sguardo in Camera – Impresa e Lavoro, storie e visioni per il futuro in 12 film approda al Cinema Politeama Lucioli di Terni. Il progetto cinematografico ideato, promosso e finanziato dalla Camera di Commercio dell'Umbria nell'ambito delle celebrazioni per i 190 anni dalla nascita dell'Ente, prosegue così il suo percorso regionale con tre giovedì di cinema d'autore a ingresso completamente libero.

Una nuova tappa che conferma la vocazione della rassegna: portare il racconto dell'impresa, del lavoro e delle trasformazioni sociali fuori dai luoghi istituzionali, affidandolo allo sguardo del grande cinema, capace di parlare a pubblici diversi e di stimolare riflessioni condivise.

Cinema Politeama Lucioli – Terni

Giovedì 8 gennaio, ore 21:30

Madame Clicquot, di Thomas Napper

Film biografico poetico e ribelle dedicato a Barbe‑Nicole Ponsardin Clicquot, pioniera assoluta dell'imprenditoria femminile. Nella Francia napoleonica, quando era addirittura illegale che una donna gestisse un'attività di famiglia, Barbe‑Nicole – 27 anni, determinata e insofferente ai divieti – sceglie di sfidare tutto per portare avanti la vigna e la produzione di champagne del marito scomparso.

Una storia di coraggio, intrighi, ostacoli e ferite che parla ancora oggi a chiunque creda nella libertà di scegliere la propria strada.

La proiezione sarà accompagnata da un breve talk con:

• Maria Rita Fedrizzi, storica del cinema

• Giuliana Piandoro, Vice Segretario Generale della Camera di Commercio dell'Umbria

Un dialogo tra cinema e realtà per ampliare lo sguardo del pubblico.

Giovedì 22 gennaio, ore 21:30

Un altro mondo, di Stéphan Brizé

Un film asciutto e potente che mette al centro il lavoro come terreno di conflitto etico e umano. Brizé racconta l'impatto brutale delle logiche economiche globali sulle vite delle persone, seguendo il percorso di un manager chiamato a prendere decisioni che mettono in crisi la sua coscienza. Un'opera rigorosa e necessaria, che interroga il senso di responsabilità individuale all'interno dei meccanismi dell'impresa contemporanea.

Giovedì 29 gennaio, ore 21:30

Lady Henderson presenta, di Stephen Frears

Una commedia elegante e irriverente ambientata nella Londra degli anni Trenta. La storia di una donna fuori dagli schemi che, rimasta vedova, decide di investire il proprio patrimonio in un teatro, sfidando convenzioni sociali e morali. Dietro il tono brillante, il film celebra l'audacia imprenditoriale, la libertà creativa e il coraggio di innovare anche quando il contesto sembra ostile.

Ingresso gratuito

Le proiezioni al Cinema Politeama Lucioli confermano l'impegno della Camera di Commercio dell'Umbria nel promuovere occasioni culturali accessibili, capaci di stimolare un confronto aperto sui temi del lavoro, dell'impresa e delle trasformazioni sociali.

Con la tappa di Terni, Sguardo in Camera rafforza il suo carattere regionale e la sua ambizione: usare il cinema come strumento di lettura del presente e come spazio condiviso di pensiero sul futuro.