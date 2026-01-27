Dall'8 all'11 febbraio a Umbriafiere Expo Tecnocom riunisce oltre 100 espositori in 4 padiglioni e un ricco programma di eventi: tra i momenti centrali il 4° Trofeo della Pizza organizzato da Molino Sul Clitunno, insieme a cooking show, innovazione e formazione per i professionisti del settore

(UNWEB) Bastia Umbra, - Si è tenuta questa mattina presso la Sala del Consiglio del Comune di Bastia Umbra, la conferenza stampa di presentazione di Expo Tecnocom 2026, la grande manifestazione biennale dedicata ai pubblici esercizi, all'ospitalità e all'arte bianca, in programma dall'8 all'11 febbraio 2026 presso Umbriafiere.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il Presidente di Epta Confcommercio Umbria Aldo Amoni, il Sindaco di Bastia Umbra Erigo Pecci e il Presidente di Umbriafiere Antonio Forini, che hanno sottolineato il valore strategico della manifestazione per il tessuto economico locale e per l'intero comparto della ristorazione e dell'accoglienza.

Expo Tecnocom 2026 si presenta come da tradizione con una forte e qualificata area espositiva, che vedrà la partecipazione di oltre 100 espositori distribuiti su 4 padiglioni, confermando la fiera come una delle principali piattaforme di incontro tra domanda e offerta per il settore Horeca. Anche per questa edizione saranno riproposte le tre macro aree tematiche – Food, Equipment e Contract –, pensate per facilitare l'orientamento dei visitatori e favorire una ricerca merceologica efficace e mirata. Un percorso espositivo completo che abbraccia materie prime, arredamento da interno ed esterno, impianti, attrezzature, macchinari, complementi e soluzioni per ogni esigenza del mondo della ristorazione e dell'ospitalità.

Tra gli elementi di maggiore richiamo di questa edizione spicca il 4° Trofeo della Pizza, in programma lunedì 9 febbraio a partire dalle ore 10.00, organizzato da Molino Sul Clitunno, che porterà a Expo Tecnocom maestri pizzaioli, professionisti e operatori del settore, confermando il ruolo centrale dell'arte bianca all'interno della manifestazione.

Accanto al Campionato della Pizza, il programma propone un calendario ricco di cooking show e dimostrazioni tecniche organizzati direttamente dalle aziende protagoniste del settore. DAC firma una serie di appuntamenti dedicati alla valorizzazione delle materie prime e alle tecniche di lavorazione, con la partecipazione dello chef stellato Pasquale Palamaro e del campione mondiale della pizza Pasquale Moro. VeganOK Academy cura invece gli eventi dedicati alla cucina vegetale e all'innovazione gastronomica, portando in fiera un approccio contemporaneo e sempre più centrale per il mondo Horeca.

Spazio anche ai temi dell'innovazione, della gestione e della sostenibilità, grazie agli incontri organizzati da Green for Business, focalizzati sull'intelligenza artificiale applicata alla hotellerie e sull'efficienza energetica come leva strategica per le imprese.

Particolare rilievo assume il meeting promosso da Confcommercio Umbria, in programma lunedì 9 febbraio alle ore 15.00 presso la Sala Europa, dedicato alla presentazione del Bando INAIL, riservato alle micro e piccole imprese di settori specifici, tra cui ristorazione, bar, gelaterie e pasticcerie. Un appuntamento di grande interesse, pensato per fornire informazioni concrete sulle opportunità di incentivo per investimenti in salute e sicurezza sul lavoro, con un focus anche sul tema delle ZES.

«Expo Tecnocom rappresenta un'occasione concreta per accompagnare le imprese in un percorso di crescita reale. Non è soltanto una fiera espositiva, ma un luogo in cui contenuti, competenze e relazioni si trasformano in strumenti utili per chi opera ogni giorno nel mondo dei pubblici esercizi, dell'ospitalità e dell'arte bianca - ha dichiarato il Presidente Aldo Amoni - Come Epta Confcommercio Umbria, in qualità di ente organizzatore, sentiamo la responsabilità di costruire un evento che non si limiti a fotografare il presente, ma che contribuisca attivamente allo sviluppo del settore, favorendo l'innovazione, la qualificazione professionale e la competitività delle imprese. Expo Tecnocom nasce proprio con questo obiettivo: creare connessioni, mettere in dialogo aziende, operatori e istituzioni e offrire occasioni concrete di aggiornamento e crescita».

Per il Sindaco di Bastia Umbra Erigo Pecci «Questo tipo di evento è legato alla natura storica di quello che accade ad Umbriafiere, centro che ha la capacità di portare a Bastia tanta tecnologia, innovazione e servizi, legati in questa occasione all'Horeca. Noi ormai ci rivolgiamo all'Italia, non più solo alla regione, e va quindi traguardato questo obiettivo per ripagare tutti gli sforzi dei soggetti coinvolti. Ad Umbriafiere bisogna portare una visione nazionale e continuare in questo percorso dove ci sono tutte le condizioni, umane, di contesto ed economiche».

Parlando di Expo Tecnocom, il Presidente di Umbriafiere Antonio Forini ha sottolineato come sia «tra gli eventi storici, più specializzati e specialistici, e che alza il livello di Umbriafiere». Un evento necessario anche perché, ha aggiunto, «l'Umbria nel settore Horeca ha fatto grandi passi avanti».

Expo Tecnocom 2026 si svolgerà dall'8 all'11 febbraio presso Umbriafiere di Bastia Umbra, con ingresso gratuito per gli operatori del settore, e si propone ancora una volta come punto di riferimento per chi guarda al futuro della ristorazione, dell'ospitalità e dell'impresa alimentare.

Programma completo: https://www.expo-tecnocom.it/