Grande affluenza per il primo fine settimana ricco di iniziative

Tra gli eventi il Premio Castagner il 27 febbraio e l'accensione della fiaccola benedettina l'1 marzo

(UNWEB) – Norcia, – Grandissimo successo per il primo weekend di Nero Norcia, 62esima edizione della mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici, che ha fatto registrare presenze record nella città di san Benedetto tra sabato e domenica e un grande apprezzamento per la proposta di iniziative che ha arricchito l'evento. Chiuso con successo il primo fine settimana, Nero Norcia tornerà per un altro weekend ricco di appuntamenti da venerdì 27 febbraio a domenica primo marzo, tra cui la seconda edizione del Premio nazionale Ilario Castagner e l'accensione della Fiaccola benedettina.

I circa 60 stand della mostra mercato si snodano nel centro storico da Porta Romana fino a fuori Porta Ascolana e, accanto al tartufo, alle norcinerie, ai formaggi e ai legumi, insieme ai prodotti del paniere locale e umbro, trovano posto prelibatezze provenienti da tutta Italia, dai tomini della Valle d'Aosta al pane pugliese, passando per la mozzarella di bufala campana fino al cannolo siciliano, dalle visciole marchigiane agli arrosticini abruzzesi. Il risultato è un tripudio di profumi e sapori per le vie della città dove si può di nuovo visitare la Basilica di san Benedetto finalmente riaperta e partecipare alle tante iniziative in programma, dai concerti alle animazioni per bambini, dai momenti di approfondimento a show cooking e degustazioni.

Il programma di venerdì 27 febbraio si aprirà alle 10 allo spazio Digipass con la cerimonia della seconda edizione Premio Ilario Castagner in cui saranno premiati Bruno Giordano, Gianfranco Casarsa, Milan Rapajc, Riccardo Cucchi, voce storica Rai di 'Tutto il calcio minuto per minuto' e Claudio Sampaolo del Corriere dell'Umbria. Attesi, inoltre, molti ospiti del mondo calcio nazionale e internazionale. Tra gli eventi più sentiti domenica primo marzo alle 15.30 ci sarà poi l'accensione della fiaccola benedettina all'interno della Basilica di san Benedetto, alla cui cerimonia prenderanno parte l'Associazione corteo storico san Benedetto di Norcia e le delegazioni delle città di Subiaco e Cassino in un suggestivo incontro che unisce tradizione, memoria e fratellanza.

Nel programma anche show cooking e degustazioni grazie alla presenza di chef stellati che si esibiscono in Piazza Vittorio Veneto all'interno del Laboratorio del gusto gestito dalla Camera di Commercio dell'Umbria: dopo aver ospitato nel primo weekend Giancarlo Polito, Fabio Cappiello e Michele Raspanti, venerdì 27 alle 16 sarà la volta di Giulio Gigli, stella rossa e verde Michelin, sabato 28 alle 15.30 di Andrea Impero, stella Michelin, e domenica 1 marzo alle 13 toccherà a Luca Antonucci con il suo laboratorio dinamico di arte bianca. Sempre il Laboratorio del gusto, sabato 28 dalle 12 ospiterà la proloco di Berchidda, città sarda legata da una grande amicizia alla città nursina, che proporrà una degustazione di piatti tradizionali, la zuppa e il raviolo berchiddesi.

Spazio anche all'approfondimento allo Digipass: venerdì 27 alle 15 è in programma il convegno 'La Zes nella zone del cratere sisma: politiche, incentivi e sviluppo locale', mentre domenica alle 10.30 la tavola rotonda curata dal Gal Valle umbra e Sibillini 'Viticoltura eroica'.

Il weekend sarà poi animato da eventi per tutti all'insegna della musica e dell'intrattenimento: sono in programma sabato alle 11 e alle 16 l'esibizione del gruppo musicale Groovy Boyz, domenica alle 11.30 in Piazza san Benedetto dimostrazioni di antichi mestieri e, nelle due giornate, ai Giardini di Porta Romana ci sarà anche un'area ludico didattica per avvicinare i bambini ai temi della biodiversità e agli animali attraverso iniziative come passeggiate con gli asinelli a cura di La Mulattiera e 'Detective della natura' a cura di WildUmbria. Infine, la Consulta dei giovani di Norcia proporrà sabato 28 febbraio alle 16 una caccia al tartufo in Piazza san Benedetto e domenica primo marzo al Digipass una serata 'Under 35 vs over 35'.

Il Piano di comunicazione del Comune di Norcia è finanziato dal Gal Valle Umbra e Sibillini – AS 2.1 nell'ambito del CSR per l'Umbria 2023-2027 – Intervento SRG 06.