(UNWEB) – Perugia – Palazzo Donini sarà illuminato di giallo e blu domani, 24 febbraio, in occasione della quarta ricorrenza dell'inizio dell'invasione su larga scala della Russia contro l'Ucraina.

L'iniziativa segna l'adesione della Regione Umbria alla campagna "Sto con l'Ucraina!" promossa dall'Associazione delle comunità territoriali unite, che riunisce oltre 850 municipalità ucraine, e dal Congresso nazionale delle associazioni ucraine in Italia Aps, organizzazione attiva nella cooperazione internazionale.

"A quattro anni dall'inizio del conflitto – ha dichiarato la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti – rinnoviamo la nostra vicinanza al popolo ucraino e alle comunità colpite dalla guerra. L'illuminazione di Palazzo Donini è un segno simbolico di solidarietà, ma anche un richiamo all'importanza della pace, del dialogo e del rispetto del diritto internazionale. Auspichiamo che ogni sforzo della comunità internazionale sia orientato a costruire condizioni concrete per una pace giusta e duratura".

Foto Di Abxbay - Opera propria, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15059115