(UNWEB) Assisi. Lunedì 31 maggio, alle ore 10.30, presso la Sala della Conciliazione di Assisi si terrà la conferenza stampa di presentazione della candidatura di Marco Cosimetti alla carica di sindaco per la coalizione di centrodestra in vista delle elezioni comunali che si terranno in autunno.



Nella conferenza, oltre al candidato sindaco, interverranno i vertici regionali dei tre partiti della coalizione, nelle persone dei parlamentari Virginio Caparvi (Lega), Emanuele Prisco (Fratelli d’Italia) e Andrea Romizi (Forza Italia).

Sono stati invitati a partecipare anche i parlamentari, consiglieri regionali e provinciali di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia.