(UNWEB) "Bene l'incontro tra il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e la Presidente dell'Umbria Donatella Tesei. Bisogna proseguire sulla via tracciata da questa collaborazione che rinforza entrambe le Regioni con un visione sinergica che valorizzi l'Italia centrale.

In particolar modo, la sinergia tra Marche e Umbria rappresenta un punto di forza che lega questi territori non solo sulla necessità di colmare il gap infrastrutturale che ne limita le potenzialità, arrivando a fare di queste due regioni un'eccellenza in Italia. Un rapporto di collaborazione naturale con le Marche può rafforzare l'Umbria in campi come l'innovazione, lo sviluppo economico, il turismo e le infrastrutture, settori che rappresentano la linfa vitale per scrivere una storia nuova nella nostra regione". Questo quanto dichiara il deputato umbri di Fratelli d'Italia, Emanuele Prisco.