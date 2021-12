(UNWEB) Perugia - Presenza importante di Umbria Aerospace Cluster (UAC) al Lingotto di Torino per l'Aerospace & Defense Meeting, dal 30 novembre al 2 dicembre, vetrina di rilievo per le aziende umbre ed evento che vuole dare un chiaro segnale per rilanciare la centralità ed il confronto diretto con i principali stakeholders del comparto.

Il Cluster umbro, sostenuto dalle Istituzioni regionali, è presente all'incontro con 16 aziende, di cui 14 nello stand centrale: Angelantoni Test Technologies, Cbl Electronics, Co.Me.Ar, Eltrev, Fomap, Fucine Umbre, Garofoli, Ncm, Oma, Rampini, Rf Microtech, Temis, Test Industry - Bimal, Umbragroup, ed altre 2 con stand aziendali, Asterisco Tech e Umbria Aerospace Systems.

"Un momento strategico di visibilità e, soprattutto, un ritorno ad incontri reali di networking – sostiene Daniele Tonti, Presidente di Umbria Aerospace Cluster – fondamentali per recuperare aree di business e nuovi mercati, nonché applicare logiche collaborative di sviluppo condiviso, permettendo così alle aziende di ripartire dopo la grave crisi che il settore dell'aerospace ha attraversato a causa della pandemia".

In visita allo stand l'Assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni, e l'Amministratore Unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa, che hanno potuto confrontarsi con le aziende presenti ed incontrare i principali cluster regionali italiani per condividere obiettivi in un'ottica di sistema Italia.

"Un'occasione importante di confronto per supportare l'attività di Umbria Aerospace Cluster – dichiara l'assessore Michele Fioroni - lungo una filiera di attività con partnership istituzionali, sviluppando progetti di innovazione e di ricerca congiunti, volti a valorizzare le peculiarità dell'offerta di un comparto tecnologicamente altamente specializzato e riconosciuto sia in Italia sia a livello internazionale".

"Sviluppumbria sostiene la partecipazione di Umbria Aerospace Cluster ad eventi nazionali ed internazionali e – afferma l'amministratore unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa - si rende disponibile, in condivisione con la Regione Umbria, a favorire l'organizzazione sul territorio regionale di un momento di confronto sinergico con gli altri distretti e cluster nazionali dell'aerospazio".

