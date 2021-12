(ASI) Roma - "La tratta ferroviaria Terni - Sulmona entrerà nella sperimentazione delle linee ferroviarie a idrogeno. Si tratta di un'importante innovazione che il Movimento 5 Stelle persegue da anni. Il Ministro Giovannini aveva già manifestato la sua approvazione, e ieri, in cabina di regia della Struttura Tecnica di Missione, è arrivato il via libera.

Gli aspetti positivi di questa soluzione sono risultati evidenti: non si renderanno necessari gli interventi di sistemazione dei binari o delle gallerie che si sarebbero dovuti effettuare se si fosse scelta l'elettrificazione della linea, e anche per quanto riguarda i costi avremo un risparmio notevole. Ora il provvedimento sarà inviato al Commissario Legnini, che soprintende agli interventi nelle aree terremotate, e che dovrà emettere un'ordinanza. La tratta infatti attraversa ampie zone colpite dagli eventi sismici del 2016-2017 e del 2009. Si tratta della prima linea appenninica che verrà realizzata verosimilmente in pochi anni e costituisce il punto di partenza della progressiva innovazione tecnologica che interesserà tutta la rete nazionale, con la dismissione dell'uso dei carburanti fossili in favore di elettricità e idrogeno verde. E’ significativo che la prima tratta interessi il cuore verde della penisola tra Umbria, Lazio e Abruzzo, dove da tempo il Movimento 5 Stelle auspica che la ripresa delle attività economiche vada di pari passo con innovazioni tecnologiche che rendano “smart” la ricostruzione dei piccoli borghi e persino delle città anche attraverso la digitalizzazione dei sistemi di comunicazione e nell’uso dell’energia. L’idrogeno sarà affiancato da centrali di produzione che dovranno essere ubicate in queste zone, già sofferenti in quanto aree di crisi industriale complessa, portando nuova occupazione. Il Superbonus al 110% e le comunità energetiche, sempre marcate M5S, renderanno le nuove costruzioni resilienti ed energeticamente sostenibili. Ci auguriamo infine che gli incentivi che interessano la Zona Franca Urbana possano agevolare il ripopolamento di questi bellissimi territori sinora poco attrattivi per i giovani che volessero intraprendere una qualsiasi attività". Lo comunicano in una nota congiunta, il presidente della Commissione Infrastrutture e Trasporti del Senato, Mauro Coltorti, insieme ai parlamentari Gabriella Di Girolamo, Giorgio Fede, Emma Pavanelli, Gabriele Lorenzoni e Patrizia Terzoni.