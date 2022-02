(UNWEB) – Perugia, Si è svolta oggi nella sala Consiliare della Provincia di Perugia e, in contemporanea, nel Palazzo della Provincia di Terni, con possibilità di collegamento anche in modalità telematica, l’Assemblea Generale UPI dell’Umbria che ha eletto la presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza, nuova presidente dell’Unione regionale.



Una decisione presa all’unanimità dai presenti, che hanno manifestato la propria volontà di avviare un percorso di collaborazione sui programmi da attuare per il bene delle due province.

Il ruolo di vicepresidente è stato affidato a Filippo Schiattelli (lista Provincia Libera), mentre quello di vicepresidente vicario a Moreno Landrini (lista Provincia Unita).

Daniele Longaroni, Monia Santini e Annalisa Spezzi sono invece stati eletti dall’Assemblea come membri del Comitato Direttivo; mentre i rappresentati UPI nazionale saranno Roberta Ricci, Jacopo Barbarito e Erika Borghesi.

“L’UPI, oggi più che mai - ha detto la presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti –, è un organismo importantissimo non solo per le province ma anche per i nostri comuni. Abbiamo deciso di sostenere la Presidente Laura Pernazza chiedendole con forza di farsi baluardo delle nostre province, viste come enti pronti al rilancio, che vogliono diventare la vera Casa del Comuni, ma soprattutto capaci di poter interloquire alla pari, sempre nel rispetto delle istituzioni e dei ruoli, con la Regione e sui tavoli nazionali. La Provincia di Perugia, che rappresenta i due terzi del territorio regionale, chiede di attivarsi subito nei confronti della Regione per avere risposte in merito alle risorse che da anni deve alle Province soprattutto nel settore della viabilità ma anche in altri ambiti. Per essere operativi è necessario disporre delle dovute risorse da destinare ai territori, in modo da assicurare i servizi ai cittadini, garantire la sicurezza delle scuole e la manutenzione della rete viaria”.

Parole apprezzate dalla neo presidente UPI, che ha dichiarato di accettare questo impegno con grande senso di responsabilità e spirito di collaborazione: “Passione e determinazione mi caratterizzano da sempre – ha riferito Pernazza -, sarò a disposizione di tutti i Consiglieri dell’Umbria e da subito inizieremo a lavorare in sinergia, cercando di portare anche innovazione in questo organismo”.

Province, Laura Pernazza eletta presidente Upi Umbria: “Rilanciare ruolo Upi e Province su tavoli nazionali”

TERNI – - La presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza, è la nuova presidente dell'Upi Umbria. L'ha eletta stamattina all'unanimità l'assemblea regionale composta dai consiglieri provinciali di Perugia e Terni e svoltasi a Terni in presenza e in video conferenza. Vice presidente vicario è stato eletto Moreno Landrini, vice presidente Filippo Schiattelli.

Eletto anche il comitato direttivo composto, oltre che dalle due presidenti provinciali, anche dai consiglieri di Terni Daniele Longaroni, Monia Santini e Annalisa Spezzi. Consiglieri nazionali sono stati invece eletti Roberta Ricci, Jacopo Barbarito e Erika Borghesi.

"Lavorerò per rilanciare il ruolo delle Province e dell'Umbria sui tavoli nazionali”, ha detto la presidente che ha aggiunto: “Le Province dovranno essere le protagoniste di una riforma che restituisca loro ruolo e funzioni, a partire dai fondi del Pnrr. In tale contesto – ha sottolineato - il mio impegno, che svolgerò con grande senso di responsabilità, sarà volto al rilancio dell'attività dell'Upi regionale dandole nuovo slancio e un nuovo ruolo attraverso una sua riorganizzazione e una revisione dello statuto ”.

La presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti ha sottolineato l’importanza dell’intesa con la Provincia di Terni per convergere sul nome del presidente Upi ed ha ricordato l’importanza del ruolo dell’associazione delle Province sia come interlocutore del governo e della Regione che come supporto ai Comuni. “La nuova presidente Upi – ha detto la Proietti - sarà la sindacalista delle Province anche come interlocutrice della Regione sulle varie questioni da affrontare e come punto di riferimento per fare delle Province umbre una vera casa dei Comuni”.

La consigliera di Perugia Letizia Michelini ha chiesto invece una riorganizzazione della struttura amministrativa dell’Upi “anche - ha detto - attraverso la riforma del suo statuto”. “Dalla nuova presidente Upi – ha dichiarato la consigliera di Perugia Erika Borghesi – ci aspettiamo un’interlocuzione costante con la Regione rispetto a molte questioni, anche finanziarie, che riguardano le Province”. Il consigliere di Terni Daniele Longaroni ha invece ricordato “il positivo lavoro della passata amministrazione provinciale per uscire dal predissesto in anticipo. Fatto, questo – ha aggiunto – che mette la Pernazza nelle condizioni di ricostruire una Provincia nelle sue strutture portanti.

C’è bisogno adesso di un dialogo continuo con la Regione per ridare alle Province anche deleghe importanti come quelle sulla vigilanza costruzioni e sulla caccia”. Il consigliere di Perugia Christian Betti ha posto infine l’accento sull’importanza del mandato pieno alla nuova presidente Upi “che potrà mettere la sua passione e la sua energia – ha affermato – al servizio delle Province per far sì che esse tornino a svolgere l’importante ruolo che gli compete”.