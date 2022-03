(UNWEB) –Perugia- "La pandemia che da due anni sferza le nostre comunità ha evidenziato, in ogni suo aspetto, le criticità di un sistema di welfare di protezione che di fatto non ha protetto soprattutto i più vulnerabili. Nel contesto attuale quindi, il PNRR nel suo complesso racchiude e presenta numerose opportunità per la strutturazione di un welfare di inclusione più attento alla persona e alle esigenze dei singoli": lo afferma la Presidente dell'Osservatorio Regionale sulla Condizione delle Persone con disabilità, Paola Fioroni, riassumendo anche il senso del webinar, in programma lunedì 21 marzo, che avrà come tema proprio l'approfondimento sull'inclusività e accessibilità nelle missioni del PNRR.

"Le risorse del PNRR a disposizione sono rilevanti e le Regioni ed in particolar modo i Comuni come enti attuatori, - spiega la Presidente dell'Osservatorio - devono e dovranno mettere in campo percorsi di progettazione complessi, con regole e tempistiche definite. Nel farlo dovranno tenere in considerazione i principi della Convenzione Onu che assicurano e promuovono la tutela dei diritti e la reale inclusione delle persone con disabilità."

"Ed è proprio nell'ottica di un riconoscimento diverso della persona con disabilità e in quella di una presa in carico multidimensionale e più appropriata, nonché di una definizione normativa più omogenea, che le riforme contenute nel PNRR sono collegate ad una legge fondamentale per il nostro Paese e cioè la Legge Delega sulla disabilità."

"Nella sua attuazione, la Legge, approvata nel dicembre scorso, orienterà il sistema verso il definitivo superamento del mero approccio sanitario verso la prospettiva invece di un approccio complessivo che tenga in considerazione il progetto di vita e dunque del rispetto della Convenzione Onu in toto. Poiché l'inclusione riguarda tutti gli aspetti e gli ambiti esistenziali e tutte le politiche di una pubblica amministrazione – aggiunge - le tematiche legate alla disabilità entrano in maniera trasversale in tutte le missioni del PNRR e necessitano di capacità e indirizzo che va condiviso, da direttive nazionali ed europee, con i portatori d'interesse in uno sforzo di coprogettazione con le associazioni dei territori che conoscono al meglio potenzialità e criticità della condizione di vita della persona con disabilità."

Per Paola Fioroni, "per garantire accessibilità, superare barriere, ostacoli e discriminazioni e promuovere la partecipazione e l'uguaglianza di opportunità di ogni cittadino, il coinvolgimento della persona con disabilità alla tutela dei suoi diritti è essenziale".

"Abbiamo una sfida davanti di resilienza, di ripresa ma anche di inclusività con cui riprogettare un intero sistema e non possiamo permetterci di perderla – conclude - A tal fine, per promuovere integrazione, formazione, informazione e confronto sui temi del PNRR legati alla disabilità, nell'ambito degli interventi dell' Osservatorio e con l'avallo dell' Assessorato alla Sanità e alle Politiche sociali della Regione Umbria, in collaborazione con Villa Umbra, lunedì 21 marzo è stato organizzato un webinar anche con l'auspicio che possa essere utile nell'integrazione fra le istituzioni, le amministrazioni e gli stakeholder per la messa a terra del PNRR".