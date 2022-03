(UNWEB) – Perugia. Iniziano i lavori per la realizzazione dei Centri di Comunità nella frazione di Maltignano di Cascia e nel comune di Monteleone di Spoleto. I lavori sono stati affidati, dall'Ufficio speciale della ricostruzione Umbria, alla R.T.I. SA.FI ART Srl e S&N Impiantistica elettrica Srl di Altamura (BA) con un ribasso del 19,991% determinando un importo netto di aggiudicazione pari ad 386.288 euro. di cui 372.250 per lavori e 14.037 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

I due centri di comunità di Maltignano di Cascia e di Monteleone di Spoleto fanno parte di un progetto più ampio finalizzato a dotare i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 di presidi diffusi di Protezione civile e di socialità sulla base dell'ordinanza del Commissario Straordinario n.48/2018 "Disciplina delle modalità di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione civile, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziate". I Centri di Comunità, suddivisi in cinque ambiti, sono edifici che in tutto il cratere sisma 2016 rappresenteranno un presidio per la gestione delle emergenze, in grado di garantire ospitalità immediata e confortevole, grazie ad una capillare diffusione sul territorio a maggior rischio sismico. Al tempo stesso tali edifici costituiranno, al di fuori dell'emergenza, uno spazio sociale a supporto alle comunità dei territori interessati, essendo utilizzabili come locali polifunzionali per usi pubblici ed associativi. Gli altri Centri di Comunità verranno realizzati nelle frazioni di Piediripa, Savelli e Valcaldara del Comune di Norcia; nel comune di Vallo di Nera – capoluogo – e nella frazione di Piedipaterno; nella frazione di Todiano di Preci e di Collegiacone di Cascia; nel comune di Preci – capoluogo – e località Montebufo; nel comune di Cascia – capoluogo. Stazione appaltante di tutti i Centri di Comunità è l'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – Servizio ricostruzione pubblica.