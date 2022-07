(UNWEB) “Frasi minacciose pubblicate sui social media o anche altrove sono lesive del clima democratico e non possono essere tollerate in nessun caso, compreso quando vengono rivolte alla presidente di una Regione”. Così il capogruppo della Lega all’Assemblea legislativa dell’Umbria, Stefano Pastorelli, esprimendo “a nome del gruppo Lega Umbria vicinanza e solidarietà alla presidente della Giunta di Palazzo Donini, Donatella Tesei, per il post di minaccia pubblicato sui social”.

Pastorelli parla di “utilizzo distorto del canale social” e sottolinea che “la storia ci ha insegnato a non scherzare con le illazioni e le ‘ironie’ sulla vita altrui e a valutare con attenzione ogni rischio che possa riguardare i rappresentanti delle istituzioni. Evocare l’omicidio del presidente della Regione Sicilia dimostra una non troppo velata quanto inaccettabile propensione alla violenza, che deve essere fermamente respinta dalla politica e attenzionata dalle forze dell’ordine. Anche in vista delle prossime elezioni e dell’apertura della campagna elettorale - conclude - mi auguro che questo episodio sia da monito affinché il confronto politico possa svilupparsi in un clima costruttivo e nel rispetto delle posizioni reciproche”.