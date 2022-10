(UNWEB) Perugia, – Il nuovo brand per la promozione dell'Umbria verrà presentato ufficialmente domani, giovedì 13 ottobre, alla 59esima edizione del TTG Travel Experience di Rimini, manifestazione di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia.

"L'Umbria si racconta in un brand" è il titolo dell'incontro, che si terrà a partire dalle 10.30 alla Sala Diotallevi 2 – Hall Sud (Lato Ovest Padiglione A5) della fiera di Rimini e al quale interverranno, in rappresentanza della Regione Umbria, la presidente Donatella Tesei, il vicepresidente Roberto Morroni e l'assessore al Turismo Paola Agabiti.

Introdurrà i lavori l'assessore Paola Agabiti. In programma poi gli interventi di Stefano Landi, del Laboratorio artigiano di narrazione delle destinazioni italiane, di Raffaele Balducci, Direttore creativo dell'agenzia "Armando Testa" che ha realizzato il brand, e di Antonella Tiranti, dirigente del Servizio regionale Turismo, Sport e Film Commission.

All'intervento del vicepresidente e assessore alle Politiche agricole e agroalimentari, alla tutela e valorizzazione ambientale, Roberto Morroni, seguiranno le conclusioni della presidente della Regione Donatella Tesei.

Il nuovo brand è stato presentato ieri in anteprima in un incontro con i giornalisti umbri a Perugia.