(UNWEB) – Perugia, L'Assessorato regionale ai Trasporti rende noto che Umbria Tpl e Mobilità spa, in qualità di Agenzia unica regionale ed Ente affidante, ha pubblicato l'Avviso di convocazione della consultazione ai sensi della Misura 4 dell'Allegato A alla Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 154 del 28 novembre 2019, recante "Revisione della delibera n. 49/2015. Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica", per il Bacino della Regione Umbria e relativa ai servizi urbani ed extraurbani.

La consultazione pubblica è fissata per il 9 febbraio, alle ore 10, e si svolgerà al Salone d'Onore di Palazzo Donini, a Perugia. I soggetti interessati potranno partecipare anche in via telematica secondo le modalità che saranno successivamente indicate sul sito web dell'Agenzia (https://www.umbriamobilita.it).

L'avviso è consultabile al link https://www.umbriamobilita.it/news/

