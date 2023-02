(UNWEB) “La Regione Marche, nella giornata di mercoledì 8 febbraio, ha deciso di erogare dei contributi per chi ha perso l’automobile o il furgone a causa dell’alluvione di settembre e per tale misura ha stanziato la somma di 2,5 milioni di euro in quanto le procedure della Protezione civile nazionale non prevedono contributi per gli autoveicoli persi o gravemente danneggiati a causa di un’alluvione”. Lo rende noto il consigliere regionale Andrea Fora (Patto civico).

“Ritengo utile – spiega Fora - che una analoga misura venga adottata anche nella nostra Regione considerando che l'importo necessario per fronteggiare tali danni sarà enormemente inferiore a quello stanziato dalla Regione Marche. Sarebbe un segnale di grande e dovuta attenzione verso i cittadini e le imprese dei comuni particolarmente colpiti dalla calamità naturale quali Gubbio, Pietralunga e Scheggia e Pascelupo che pure si sono visti danneggiare gravemente o distruggere auto e furgoni nel corso dell'alluvione dello scorso mese di settembre. A tal proposito – annuncia infine - presenterò nei prossimi giorni in Consiglio regionale una apposita interrogazione”.