(UNWEB) – Perugia, "Grazie Presidente, è stato un onore conoscerti e lavorare con Te e per Te! Sei stato un esempio di ineguagliabile capacità di innovazione. La Tua visione imprenditoriale e politica ha impresso un segno indelebile nella storia del nostro Paese che hai amato così profondamente. Rimarrà per sempre il Tuo esempio di dedizione alla comunità e il Tuo valore umano e professionale che Ti ha consentito di raggiungere traguardi straordinari".

Lo afferma Roberto Morroni, Vicepresidente della Giunta regionale e capogruppo di Forza Italia nell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, nell'esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa del Presidente e fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

"Silvio Berlusconi – rileva - è stato uno statista di eccezionale levatura che ha permesso all'Italia di ricoprire un ruolo da protagonista nello scacchiere geo-politico, non facendo mai indebolire l'identità del proprio Paese fortemente ancorata ai principi del mondo occidentale. Il suo contributo è stato prezioso per distendere le relazioni diplomatiche in ambito di politica estera, grazie al suo innato talento di interpretazione e analisi dei fenomeni e degli scenari internazionali. La sua azione incisiva e determinante, anche in questo contesto, rimarrà un modello esemplare di buon governo. Dopo la fine della Prima Repubblica, con il conseguente disfacimento del pentapartito, il Presidente Berlusconi – ricorda - ha avuto la felice intuizione di costruire un originale contenitore partitico nel quale sono confluite le principali sensibilità del riformismo nazionale inaugurando, in tal modo, un'incredibile stagione politica contraddistinta dalla creazione e dalla rapida ascesa di Forza Italia. Un movimento che ha avuto il merito storico di intercettare da subito il consenso di gran parte dell'elettorato moderato e che ha svolto un ruolo da collante e di pilastro all'interno della neonata coalizione del centro-destra".

"Il grande spirito di intraprendenza di Silvio Berlusconi – conclude il Vicepresidente della Regione Roberto Morroni - ha rappresentato l'eccellenza imprenditoriale della nazione, in molti settori della società e dell'economia. Il suo responsabile e costante impegno nella politica ai massimi livelli, ricoprendo per ben quattro volte la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, lo ha motivato a "scendere in campo" per favorire importanti processi di crescita e di sviluppo. Un'energia profusa generosamente a vantaggio di un'Italia che, oggi, con questa perdita, non potrà che rendersi conto di quanto la sua personalità abbia saputo incidere con iniziative e attività lungimiranti e di qualità che rimarranno fonte di ispirazione per il presente e il futuro".