(UNWEB)– Perugia, - "Ulteriori 100 mila euro, ottenuti grazie ai risparmi sui fondi a disposizione del Gabinetto, per permettere lo scorrimento della graduatoria del supporto ai nuovi nati e far sì che ne possano usufruire altre 200 famiglie". È quanto annuncia la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei.

"Dopo aver aumentato la scorsa settimana la dotazione, per questo e il prossimo anno, del supporto alle neo mamme, a breve – afferma - provvederemo ad aggiungere nuovi fondi anche al supporto bebè così che altre famiglie risultate idonee secondo i parametri dell'ultimo bando, ma che non erano state finanziate per mancanza di fondi, possano ricevere i 500 euro previsti".

"Le misure a favore della famiglia che abbiamo messo in campo –continuato la Presidente – stanno creando un sistema di welfare articolato che segue i nuovi nati da quando vengono al mondo all'Università, e riguardano anche vari settori dell'attività giovanile come ad esempio i campi estivi, con il nuovo bando aperto in questi giorni, e l'attività sportiva. Una scelta precisa di questa amministrazione che sta trovando riscontro nel gran numero di domande pervenute. È per questo che abbiamo deciso, grazie a delle economie sui capitoli di spesa che gestisce la Presidenza, di incrementare le risorse messe a disposizione del supporto bebè, così come già fatto con altre misure dedicate alle famiglie".